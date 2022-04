Todo listo para la exposición fotográfica sobre casas patrimoniales platenses

En el Museo del Ladrillo ubicado en Ringuelet, más precisamente en la calle 514 entre el Camino Centenario y el Camino General Belgrano, se llevará a cabo en el día de mañana una importante exposición fotográfica. Allí se propondrá hacer un recorrido por casas patrimoniales de la ciudad, contando así un poco sobre la historia platense.

El evento, que sucederá en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, está organizado principalmente por la Red de casas antiguas La Plata. A grandes rasgos el principal objetivo que tiene es dar cuenta de la situación actual de los patrimonios locales, al mismo tiempo de otorgarle una voz, proponiendo pensar el pasado con el presente.

“La exposición Habitar la historia surge a raíz de la idea que circula todo el tiempo de visibilizar la situación de las casas y bienes patrimoniales de la ciudad, en principio en manos de los integrantes de la Red, que son bienes patrimoniales en manos de privados. Igualmente, siempre hay un operativo en el tema general del patrimonio, sea privado o público, de tratar de preservarlo y ponerlo en valor, en diálogo con el progreso de la ciudad para poder sacarle así provecho al valor que tiene el patrimonio para nosotros”, le explicó a diario Hoy Pablo Morosi, integrante de la Red.

La muestra, que contará con la presencia de tres arquitectos especialistas en patrimonio, comenzará a las 17.30 y se extenderá durante un mes en el horario del Museo del Ladrillo. “Lo que encontrarán son fotos de una veintena o quizás más de las casas que integran la Red. A su vez, también datos y fichas técnicas de los lugares como el año de construcción, quiénes son los propietarios y algunos rasgos mínimos”, remarcó Morosi. Al mismo tiempo, agregó: “Hay que destacar la gran colaboración de la gente de Caminando La Plata, que hicieron las fotos gracias a un listado que le dimos. Son un colectivo de fotógrafos que miran la ciudad desde distintos puntos. A su vez, la bendición de tener un lugar como el Museo del Ladrillo que tuvo la idea de generar esta muestra y gentilmente nos cedió el espacio, siendo uno de los lugares que hay que preservar también”.

En lo que respecta a la Red, se trata de una entidad bastante nueva, que nació como una iniciativa entre vecinos de la ciudad interesados en cuidar y preservar el patrimonio local. “Con este evento llevamos adelante nuestra primera actividad presencial y pública. De alguna manera es como un acto fundacional para nosotros. Se siguen sumando todo el tiempo casas y propietarios. También mucha gente vinculada con la cuestión académica de trabajar y pensar el patrimonio. Estamos abiertos a todo el mundo, a todos los que tengan el objetivo de preservar el patrimonio. La idea es ir constituyendo una voz que marque la posición de los propietarios en distintas situaciones. Hoy en día tenemos alrededor de 60 casas que están vinculadas directa o indirectamente con la red”, detalló el integrante de la Red.

Sumado a todo lo mencionado, el espacio se encuentra trabajando en una serie de iniciativas que esperan ver plasmadas en el corto tiempo. “Nos proponemos tratar de llegar a hechos concretos aunque sean mínimos, que ayuden a la preservación del patrimonio. Con esta actividad, que es de visibilización, buscamos generar el encuentro para charlar con la gente que está interesada en el tema, sepa o no de la materia. También tratamos de generar aportes para trabajar con el status quo normativo vinculado al patrimonio, que nos parece que no fue efectivo, y debe ser revisado y modificado para tratar de conseguir normas más eficaces. Buscamos que se piense una ciudad donde el acervo y la riqueza, tan particular y propia de La Plata, puedan servir y ser vistos por inversores y emprendedores como algo positivo y no como algo que hay que pasar por arriba”, concluyó.