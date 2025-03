Un viaje por la Edad Media en “La Repu”

Este fin de semana los platenses viajaron a la Edad Media y vivieron la magia de la mitología celta. El lugar que convocó el conjuro fue la República de los Niños, donde las familias se reunieron con el propósito de darle vida al mundo fantástico de las leyendas a través de la música, las danzas, los combates, la gastronomía y otras actividades. Si bien la entrada era libre y gratuita, se solicitó la donación de alimentos no perecederos y leche larga vida para la obra del Padre Cajade.

El primer festival

Las ferias medievales tienen una larga tradición en la Argentina, pero en La Plata comenzaron hace poco más de una década. El primer Festival Tuatha de Dannan se realizó en

2014 en el Jardín Botánico del Parque Saavedra, con un enfoque fuerte en el folclore celta. Luego de la pausa por la pandemia, en 2021 regresó con todo en el Bosque de la ciudad, y el año pasado tuvo como sede el Hipódromo. Para este 2025, la República de los Niños fue el escenario elegido.

El Festival Tuatha de Dannan debe su nombre a los dioses míticos que, según las leyendas irlandesas, descendieron de las nubes blancas para asentarse en la Isla Esmeralda.

Para enriquecer la propuesta, la organización sumó a la colectividad irlandesa de Berisso, la comunidad portuguesa de Villa Elisa y el Centro Gallego de La Plata, que aportaron su música con gaitas y danzas típicas.

La oferta gastronómica in­cluyó recetas tradicionales y brebajes de época, que permitieron a los visitantes viajar en el tiempo a través de los sabores. Además, quienes asistieron pudieron ver mochilas, bolsos y alforjas con estética medieval, junto con creaciones de bijouterie, accesorios y tejidos inspirados en la época.

Concurso de atavíos

Uno de los momentos más esperados del festival fue el concurso de atavíos, en el que especialistas en historia del traje evaluaron vestimentas, maquillajes y técnicas de peluquería de los participantes. El primer premio era de 150.000 pesos, el segundo de 50.000 y el tercero era merchandising.

Diario Hoy habló con los organizadores y jurados del concurso, como Juliana Liorca, cuyo nombre artístico es @Birri.bast, quien contó que hace 12 años que se dedica al cosplay y a la creación de armas y propps para disfraces. Vestida de una völva, que son unas brujas celtas de la mitología, contó: “Elegí este personaje porque me lo recomendaron, me dijeron que me parecía, y cuando investigué me enamoré, cada atuendo que hago de völva le encuentro algo diferente y le busco algo nuevo. Todo mi atuendo está hecho a mano, los cuernos son de goma eva, la calavera igual”.

Otra organizadora y jurado del concurso, Jésica Roldan, cuyo nombre artístico es @ArzyCos, contó a diario Hoy que “hace un año me recibí de vestuarista en la Escuela de Teatro de La Plata. En el ámbito del cosplay estoy desde 2019 así que tengo años de experiencia haciendo trajes”. Vestida como la diosa de la sabiduría de un juego llamado Genshin Impact y asumiendo el personaje de Luka Debata, reveló que “la elegí por su historia, por cómo la resuelve el juego”.

Finalmente Franco Igena, especialista en maquillaje, contó: “Me encuentran en redes como @Colorymakeup y me especializo en construcción de trajes y maquillaje, soy profesional. Mi personaje es la Elfa Mística de Yu-Hi-Oh!, es un personaje muy recurrente de un juego de cartas que siempre me tocaba, por eso lo elegí”.