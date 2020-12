Una joven freestyler apareció muerta: investigan si se trata de un femicidio

El mundo del freestyle está de luto. Una joven de 21 llamada Paula Mónica Giménez, alias "Gemma" o "Chini", apareció muerta en la madrugada del 25 de diciembre en Posadas, en lo que en un principio creían que había sido un suicidio.

Pero al idagar, descubrieron que todo se trataría de un femicidio, y el principal acusado sería su ex pareja.

Según se sabe, Gemma había subido historias a su cuenta personal de Instagram que darían cuenta de la relación tormentosa que tenía con su ex.

En las capturas que subió, se ve que hay una conversación con alguien que -se cree- era un familiar de Franco, su ex, donde le explica:

"Señor, Franco estuvo en mi casa recién. Saltó la reja y golpeó mi puerta como un desquiciado. No le atendí y se fue. Pero me está hablando de cuentas de Instagram y no para de decirme cosas. Saqué captura de todo y lo tengo guardado. Mi papá quiere que le ponga una orden de alejamiento pero yo no quiero hacer eso. Pero le voy a pedir que por favor hable con él. Porque hoy no estaba mi hija, pero si él hace eso de nuevo y está mi bebé, voy a tener que denunciarlo. Por favor le pido, no quiero más problemas"

Además, ella misma había difundido otras capturas donde se veía cómo la amenazaban con un usuario falso: "Si te vuelvo a ver cerca te vas a arrepentir vos y tu hija", decía.

Testigos vieron que tanto Paula como Franco pasaron juntos la madrugada de Navidad, junto a otros amigos. A las 7 am paroximadamente, ambos se retiraron juntos.

Estiman que veinte minutos después, Rodrigo, un amigo de ambos, recibió un llamado de Franco diciendo que su ex novia le había mandado fotos de un cuchillo y un cable en forma de horca, amenazándolo con quitarse la vida si él no regresaba a la casa.

En ese momento, el joven asistió a la casa de su amiga, donde se encontraba Paula sola, sin vida con un cable en el cuello.

Luego de lo sucedido, Franco dijo que era ella quien lo hostigaba, y qque incluso luego de acompañarla esa madrugada hasta su casa, se retiró en colectivo haci su domicilio.

Hasta el momento, la causa está caratulada como "muerte dudosa", mientras esperan las pericias de los teléfonos celulares de Franco y de Gemma.