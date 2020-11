Vecinos denuncian que los desechos cloacales se meten en sus casas

Los vecinos de Tolosa están indignados con lo que están viviendo en sus viviendas, ya que le denunciaron a diario Hoy que los desechos cloacales se meten en sus casas, como restos de materia fecal y papel higíenico usado. Muchos piensan en mudarse ante esta situación, que se produce en 18 entre 529 y 530 desde hace dos semanas.

"Tengo bronca, porque no vivimos como seres humanos. Eso es lo que me pasa y yo me puedo cagar muriendo, pero hay muchas criaturas chiquitas. Hay gente discapacitada", destacó una de las afectadas. Por otro lado, otra vecina señaló que en las próximas horas se mudará.

"Cada vez salen más desechos y ya no sabemos que hacer. Entre los vecinos hacemos lo que podemos y tratamos de desinfectar, pero esto no es humano", destacó ante la poca presencia de ABSA y el Municipio. Además remarcan que las cloacas están tapadas porque habría un feto de un bebé atascado.