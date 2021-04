Cuatro tigres de Bengala, los nuevos integrantes del zoológico de La Habana

El Parque Zoológico Nacional de Cuba, en La Habana, ha presentado a través de sus redes sociales a cuatro tigres de Bengala nacidos el pasado 12 de marzo. El Zoológico aseguró que tanto las nuevas crías como la madre permanecen en buen estado de salud, aunque se mantienen bajo observación por el equipo de veterinarios y técnicos encargados de atenderlos.

Por el momento no se conoce su sexo ni sus nombres pero los cuidadores aseguran que son "saludables y fuertes", remarcando que uno de ellos nació blanco y pasó a ser el "consentido de casa". Ángel Cordero Sánchez, el especialista principal del lugar, explicó a la televisión estatal que su color es solo un problema genético. "En este caso, no es un tigre albino. Los albinos nacen con los ojos rojos", precisó el experto, al señalar que los ojos del pequeño no lo son.

Los padres de los cachorros se llaman Fiona y Garfield. Llegaron a Cuba desde la capital de Guatemala tras un intercambio con un zoológico local, y por ahora siguen junto a sus hijos. Dentro de seis o siete meses, los cachorros serán separados para “evitar posibles accidentes”, ya que son animales “muy peligrosos entre ellos". "Son de hábitos muy solitarios y son animales muy agresivos, y si hemos llegado hasta aquí no queremos que nada les ocurra a las crías", informó Cordero.