La OMS avaló el uso de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus para mayores de 65 años. Pese a la negativa de algunos países europeos, la entidad ratificó la eficacia del inoculante y avaló su aplicación en “todas las personas mayores de 18 años, sin límite de edad superior”.

El comunicado de la OMS llega luego de que naciones como Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Italia, Noruega, Francia, Suecia, Polonia, Suiza y Portugal le cerraran las puertas a las dosis desarrolladas por la farmacéutica sueca por falta de información sobre su efectividad y seguridad en este grupo etario.



“Los resultados de la estimación de eficacia para personas de hasta 65 años o más tenían un intervalo de confianza amplio y, por lo tanto, creemos que la respuesta de este grupo no puede ser diferente a los grupos de menor edad”, sostuvo Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la OMS.



Las declaraciones del especialista se producen en un marco de mucha incertidumbre en relación a la efectividad de la vacuna contra la mutación sudafricana del coronavirus.



En este sentido, cabe recordar que el último martes Sudáfrica decidió detener el programa de vacunación. Incluso se encuentra evaluando la posibilidad de vender las dosis adquiridas a raíz de los resultados “decepcionantes” que arrojó el inoculante frente a la nueva variante de Covid-19 que amedrenta al país.



En este sentido, Cravioto aseguró que hay “evidencia significativa” de que la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra la mutación B117 del coronavirus hallada en territorio sudafricano.



“Teniendo en cuenta todos estos factores, hemos hecho la recomendación de que incluso si hay una reducción en la posibilidad de que estas vacunas tengan un impacto total en su capacidad de protección contra enfermedades graves, no hay razón para no recomendar su uso incluso en países que presentan circulación de la variante“, agregó el presidente del SAGE.