Nuevas idas y vueltas entre Rusia y Ucrania por un acuerdo de paz

En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó en declaraciones a la televisión rusa que su gobierno muestra predisposición para llegar a un acuerdo de paz con Ucrania tras casi tres años de guerra. Asimismo, también mencionó que el actual mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, “no tiene derecho a firmar nada”, ya que su período presidencial concluyó en mayo del año pasado.

“Negociar se puede con cualquiera, pero debido a su ilegitimidad, Zelenski no tiene derecho a firmar nada”, aseguró. Sobre este punto, también agregó que podría encontrar un camino legal para que sea el presidente del Parlamento ucraniano quien represente a Kiev en el momento de la firma.

No es la primera vez que Putin pone en duda la legitimidad de Zelenski, argumentando que, legalmente, el periodo presidencial del ucraniano se terminó en mayo de 2024 y que desde ese momento no se han realizado elecciones presidenciales dentro de Kiev, por lo que no reconoce la figura de Zelenski como el jefe del Estado ucraniano.

El líder ruso también señaló que la Constitución ucraniana no contempla una posible extensión de un mandato presidencial en caso de ley marcial.“Si hay deseo, podemos resolver cualquier cuestión legal. Sin embargo, hasta ahora, simplemente no vemos tal deseo”, sostuvo Putin.

Por su parte, Zelenski indicó en sus redes: “Putin ha confirmado una vez más que tiene miedo a las negociaciones, miedo a los líderes fuertes y está haciendo todo lo posible para prolongar la guerra”.

En torno a la no realización de elecciones, el gobierno ucraniano explicó que “debido a la ley marcial declarada desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, el país no ha tenido las condiciones óptimas para celebrar nuevas elecciones, por lo que el presidente en funciones sigue siendo Zelenski”.

El conflicto no ha dado muestras de desescalada, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump prometió lograr rápidamente un alto al fuego en cuanto llegara a la Casa Blanca. Sumado a esto, las autoridades rusas afirmaron que nadie del equipo de Trump se ha puesto en contacto con Moscú para fijar un encuentro con Putin.