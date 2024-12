Lula Da Silva fue operado de urgencia por un tumor cerebral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, se encuentra en buen estado de salud, consciente, hablando y comiendo normalmente, luego de ser sometido anoche a una cirugía de urgencia en el Hospital Sirio-Libanés, en San Pablo, para tratar una hemorragia intracraneal derivada de un accidente doméstico.

La intervención tuvo lugar 51 días después de la caída en el baño que sufrió el mandatario el 19 de octubre, que inicialmente no aparentaba mayor gravedad, aunque recibió varios puntos de sutura por un corte en la nuca. Los fuertes dolores de cabeza que sintió a casi dos meses de la caída, hicieron necesaria la operación urgente.

Según el último boletín médico difundido, la operación fue exitosa y el mandatario se encuentra estable, bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico paulista, uno de los más prestigiosos de América Latina.

“Ya se encuentra despierto, habla normalmente, come y no ha tenido consecuencias. No sufrió ninguna lesión cerebral, no tiene ningún riesgo cerebral”, indicó en conferencia de prensa el médico neurocirujano Roberto Kalil, que informó que el presidente de Brasil permanecerá en la UCI durante 48 horas por precaución.

El doctor Mariano Socolovsky (MN 90961), Jefe de Neurocirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA), repasó a Infobae la cronología que derivó en la cirugía: el presidente de Brasil sufrió una cefalea importante el lunes avanzada la tarde y fue evaluado por la noche en una filial del Hospital Sirio Libanés en Brasilia, donde se le hizo una un estudio de imágenes. Se decidió trasladarlo a San Pablo para ser intervenido de urgencia al presentar una lesión intracraneana.