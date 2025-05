Estados Unidos dejará de bombardear objetivos hutíes en Yemén

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que Washington dejará de bombardear a los rebeldes hutíes en Yemén, luego de que, según el mandatario, los rebeldes decidieran “capitular” y detener sus ataques contra objetivos estadounidenses en el mar Rojo. Las palabras del líder republicano tuvieron lugar durante una reunión del mandatario con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. “Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien, al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y cumpliremos con la promesa y detendremos los bombardeos”, explicó el mandatario. Poco después del anuncio de Trump, Omán aseguró que había mediado un acuerdo de alto el fuego entre Washington y los hutíes.