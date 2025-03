Pedro Castillo se declaró en huelga de hambre

El expresidente de Perú entre el 2021 y el 2022, Pedro Castillo, anunció que decidió declararse en huelga de hambre como protesta a lo que consideró como una “injusticia” en su contra, refiriéndose a su detención en el penal limeño de Barbadillo por presunta rebelión.

A través de sus redes sociales, expresó: “Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en huelga de hambre”. Asimismo, afirmó que se encuentra recluido “injustamente” en la cárcel de Barbadillo, ubicada en el distrito de Ate, Lima.

Vale recordar que el Ministerio Público solicitó 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargos públicos.