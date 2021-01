Primera renuncia en el gabinete de Trump, tras los incidentes en el Capitolio

La secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, anunció su renuncia tras el asalto al Capitolio del miércoles por parte de seguidores del presidente Donald Trump.

Chao, quien está casada con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, es la primera miembro del gabinete presidencial que dimite apenas a dos semanas de que Trump concluya su mandato tras la convulsionada jornada de ayer en Washington, que dejó cuatro muertos.

"Ha sido el honor de toda una vida servir al Departamento de Transporte de Estados Unidos", publicó hoy Chao en su cuenta de Twitter en la que adjuntó su carta de renuncia que entrará en vigencia el lunes.

"Ayer, nuestro país experimentó eventos traumáticos y totalmente evitables cuando los partidarios del Presidente (Donald Trump) irrumpieron en el Capitolio luego de una manifestación a la que (el mandatario) se dirigió", escribió Chao.

"Como estoy segura de que es el caso de muchos de ustedes" lo que sucedió ayer "me ha preocupado profundamente de una manera que simplemente no puedo dejar de lado", explicó la ahora exsecretaria de Transporte.

Horas antes, Mick Mulvaney, exjefe de gabinete del presidente de Estados Unidos Donald Trump y actual enviado especial en Irlanda del Norte, también había presentado su dimisión en protesta por el ataque de partidarios del mandatario saliente contra el Congreso, e indicó que otros funcionarios de la Casa Blanca están considerando renunciar.

"No puedo hacerlo, no puedo seguir aquí después de lo de ayer. No se puede mirar lo de ayer y pensar: quiero ser parte de eso de alguna manera", dijo a la cadena de televisión CNBC, luego que el miércoles miles de partidarios de Trump invadieran el Congreso e interrumpieran los procedimientos para confirmar al demócrata Joe Biden como ganador de la elección presidencial de noviembre pasado.

Mulvaney comunicó su dimisión al secretario de Estado Mike Pompeo.

"Quienes optan por seguir, y yo he hablado con muchos de ellos, lo hacen porque están preocupados porque pongan a alguien peor", agregó Mulvaney.

Cuatro personas murieron luego de las protestas de ayer cuando manifestantes pro Trump asaltaron el Capitolio, informó el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee.

Trump no condenó los actos de violencia catalogados por el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, como una “insurrección fallida” a manos de lo que los medios llamaron "una mafia pro-Trump”.

"Estas acciones violentas son inconcebibles, e imploro al presidente y a todos los funcionarios electos que condenen enérgicamente la violencia que tuvo lugar ayer", manifestó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Chad Wolf.

Mulvaney no fue el único en presentar su renuncia, el asesor adjunto de seguridad nacional hizo lo mismo luego que Trump no condenara los disturbios.

También dejó su cargo Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca y jefa de gabinete de la primera dama Melania Trump.

Además, medios de prensa indicaron que a Marc Short, jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, se le impidió ingresar a la Casa Blanca aparentemente como represalia a que el número dos del Poder Ejecutivo ignoró el pedido de Trump de bloquear la certificación del triunfo electoral del opositor Joe Biden.