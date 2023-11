Se reunieron Joe Biden y Xi Jinping

Luego de arribar a Estados Unidos, Xi Jinping, presidente de China, mantuvo una extensa reunión con su par estadounidense, Joe Biden. La reunión tuvo lugar en San Francisco, siendo así la primera cumbre cara a cara entre ambos en un año. El objetivo principal del encuentro fue buscar disolver tensiones diplomáticas y calmar las aguas. Vale mencionar, que la conversación se mantuvo al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Por un lado, Biden destacó que su país no busca “separarse” de China, y que intenta volver a un “ritmo normal de correspondencia, pudiendo atender el teléfono y hablar si hay una crisis”. Por otra parte, desde el gigante asiático, la portavoz Mao Ning mencionó: “La clave para estabilizar y mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos es que ambas partes trabajen juntas, y la condición más fundamental es el respeto mutuo”. A su vez, el mandatario chino sostuvo que habían sucedido muchas cosas desde la última reunión entre ambos hace un año en Bali. “El mundo ha salido de la pandemia de Covid-19, pero aún sufre sus tremendos impactos. La economía global se está recuperando, pero su impulso sigue siendo lento”, remarcó. A la hora de dar cuenta de la importancia del vínculo entre estas dos potencias, Xi indicó que es la relación bilateral “más importante del mundo”, y que tanto él como Biden “asumen grandes responsabilidades para los dos pueblos, para el mundo y para la historia”. “Para dos países grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opción. No es realista que una parte remodele a la otra, y el conflicto y la confrontación tienen consecuencias insoportables para ambas partes”, agregó.

Entre algunos de los tópicos apareció la cuestión Taiwán como algo principal, el conflicto entre Israel y Hamas, el desarrollo, y el comercio bilateral. “Esta es una relación compleja, competitiva, que podría fácilmente virar hacia un conflicto o confrontación si no se maneja de forma adecuada”, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.