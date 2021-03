Suecia: ocho personas fueron apuñaladas en un presunto ataque terrorista

Este miércoles alrededor de las tres de la tarde, un joven de unos 20 años de edad atacó con un arma blanca a varias personas en Vetlanda, una ciudad ubicada al sur de Suecia, según informaron medios locales.

Las fuerzas policiales dispararon contra el presunto autor del hecho, hiriéndolo en la pierna. Al momento, se encuentra en un centro sanitario y su estado es reservado.

En lo que respecta a las víctimas, la vida de tres de ellas corre peligro, mientras otras dos están graves. El resto, afortunadamente, solo presentan heridas leves.

“Hemos abierto una investigación preliminar por intento de homicidio, esa es la tipificación del delito que manejamos. Pero hay detalles en la investigación que hacen que indaguemos sobre posibles motivos terroristas”, dijo a la prensa Melana Grann, jefa de policía en la provincia de Jönköping.

La portavoz de la policía, Angelica Israelsson ha señalado que “el motivo aún no está claro” porque el hombre “aún no ha sido interrogado”. Además, aseguraron que no hay indicios de que el detenido actuase en compañía de otras personas y recalcó que la situación se encuentra actualmente “bajo control”.