Una mujer descubrió que había un nido de arañas en el cuarto de su hija

Un hecho escalofriante sucedió en Sydney, Australia. Una mujer fue hasta el dormitorio de su hija y tras escuchar un ruido, descubrió que había un nido de arañas que salían del techo y que trepaban las paredes del lugar. Pese a esto, la afectada destacó que no las matará y que dejará que compartan el lugar con su primogenita.

"No debo lastimarlas porque son seres de la naturaleza. Más allá del miedo y el temor a que nos piquen, ellas se irán solas cuando tenga que ser necesario. No les haré ningún daño", destacó Claudia Domrose ante la prensa. Pese a sus palabras, usuarios de las redes sociales no pudieron creer la decisión y señalaron que no está en sus cabales, mientras que otros defendieron su postura de no atacar a las arañas.