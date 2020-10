Frederic: "La policía que tiene que actuar en esta situación es la Policía de la Ciudad"

La ministra dijo "la Policía Federal no tiene competencia sobre la seguridad ciudadana en la ciudad de Buenos Aires, la policía que tiene que actuar en esta situación es la Policía de la Ciudad, y la Policía Federal (en este caso) va a resolver un problema por la omisión de otros actores", en referencia al caso del policía asesinado.

También dijo que es necesario hacer un análisis más profundo del escenario y lo que ha sucedido. "El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente, es una persona que está fuera de sí, que no responde a los patrones normales de comportamiento y eso hace que la situación sea más difícil de resolver", afirmó.

Además, en la entrevista dijo que se preguntó: "¿Por qué no apareció en ningún momento el SAME, no se dio intervención a través del 911 a la Policía de la Ciudad y a profesionales que atienden estas circunstancias?".

Frederic se mostró muy molesta con la Policía de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, que no apareció nunca durante la escena, siendo su jurisdicción para actuar. Tal es así, que manifestó su preocupación por el accionar diciendo: "No sé qué pasa en la Policía de la Ciudad".