Aislaron al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, está aislado por ser contacto estrecho de un funcionario de la Casa de Gobierno que tiene Covid-19, informaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, sigue aislado el gobernador Axel Kicillof, que mantiene una agenda virtual desde el viernes, luego de que un funcionario de la gobernación diera positivo.

No se hizo la prueba todavía porque están esperando para ver si aparecen síntomas. Si no aparecen, no se testeará, dijo un funcionario cercano al gobernador. Por el momento, mantendrá una agenda solo virtual, informaron en la Casa de Gobierno.

"Me encuentro bien y sin síntomas, cumpliendo el aislamiento como corresponde -dijo Kicillof -. Es un virus de muchísimo contagio y hay que seguir con los cuidados personales".

"El gobernador está bien. Está cumpliendo el protocolo", informó un ministro bonaerense. La ministra de Comunicación de la gobernación, Jesica Rey, también esta aislada en forma preventiva, según se comunicó.

Ninguno de los tres funcionarios aislados presentaban síntomas hasta ayer.