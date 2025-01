Ramiro Marra fue expulsado de La Libertad Avanza

En un escueto comunicado difundido en redes sociales, La Libertad Avanza (LLA) anunció la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra del partido “de manera irreversible”. Según indicaron, la decisión se tomó debido a que Marra “votó a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires”, lo que, según el espacio libertario, va en contra de los principios defendidos por el presidente Javier Milei.

“La Libertad Avanza informa que Ramiro Marra ya no forma parte del partido a nivel nacional ni en ningún distrito del país”, expresa el comunicado. Además, el partido advirtió que “todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”.

Marra, quien hasta el momento se desempeñaba como legislador porteño por LLA, no ha realizado declaraciones al respecto. La medida marca una clara advertencia dentro de las filas del oficialismo, que refuerza su postura de alineamiento absoluto con las directrices de Milei y su agenda económica.