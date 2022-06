Alberto Fernández: "Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA"

En el marco del Día del Periodista, el presidente Alberto Fernández saludó a los trabajadores del sector que "abrazan con honestidad y compromiso el oficio de contar historias" en tiempos de "fake news y operaciones mediáticas".

Asimismo, el mandatario nacional felicitó personalmente a los periodistas que se acercaron a la Casa Rosada.

Consultado por Diario Hoy en rueda de prensa sobre las polémicas declaraciones de Federico Braun, dueño de La Anónima, quien sostuvo que ante la inflación "remarcan los precios día a día", el Presidente señaló: "Muchas veces les he hablado a los argentinos sobre la inflación autoconstruida, que no es otra cosa que la remarcación de precios. Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA".

Y enfatizó: "Lo que les pido a los empresarios argentinos es que entiendan la dimensión del problema que padece la economía mundial, que está afectada por la guerra" entre Rusia y Ucrania.

Por otro lado, Alberto Fernández se refirió a la salida del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas tras la polémica del comunicado en off de su cartera.

En este sentido, dejó bien en claro su postura. "No me gustan los off, no me gustan los secretos. Cuando un funcionario habla tiene que ser público", sostuvo el presidente.

"Lo que dijo Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente no comparto lo que dice", sostuvo Alberto Fernández ante la denuncia de la licitación que realizó el exministro con respecto a la obra de Vaca Muerta.

Ante preguntas sobre el presente que atraviesa el Frente de Todos, dijo: "Cada uno sabe las responsabilidades que debe cumplir. Nunca tuvo ningún temor ni ninguna duda con respecto a la unidad. La unidad no se declama, la unidad se ejerce", recalcó.