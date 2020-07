Alberto pidió la unidad del Mercosur para “construir un mundo más equilibrado”

Alberto Fernández participó de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que por primera vez se hizo de manera virtual por videoconferencia debido a la pandemia de coronavirus, y desde allí pidió por la unidad de la región para “construir un mundo más equilibrado”.

“Pensar el Mercosur significa entender que estamos absolutamente obligados a buscar un destino común, porque los pueblos nos exigen que así sea”, dijo el mandatario argentino, y añadió: “América Latina, por origen y por destino, está llamada a ser una región única y absolutamente integrada”.

Durante el encuentro virtual, del que también participaron los presidentes Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Luis Lacalle Pou, de la República Oriental del Uruguay, y Jair Bolsonaro, de la República Federativa del Brasil –con quien Fernández mantiene una tensa relación–, el Presidente argentino pidió que “las diferencias que puedan surgir ideológicas o conceptuales pasen a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos”.

“Somos el continente más desigual en la distribución del ingreso, y nos toca afrontar ese desafío sabiendo que estamos ante la mayor crisis mundial”, agregó Fernández, quien estuvo acompañado en la residencia de Olivos por el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. “El mundo se dio vuelta con esta pandemia, y estoy más convencido que nunca que debemos integrar una región única para enfrentar el desafío que se viene”, insistió el Presidente.

En ese sentido, el mandatario agregó: “Guardo por todos los líderes el respeto que se merecen, aunque no pienso igual a muchos. Sé que mi paso por la historia argentina es un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual. Estoy aquí para que nos unamos. La historia nos ha dado la oportunidad de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo”.

Para finalizar, el jefe de Estado remarcó: “Estoy aquí para que nos unamos y trabajemos más juntos que nunca”, y convocó a sus pares de la región a ver “cómo asumimos el desa­fío de construir un mundo más equilibrado, y antes, cómo empezamos a ponerle fin a la desigualdad que lastima día a día a América Latina”.