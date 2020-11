Ara San Juan: el 25 de noviembre comienza la investigación militar en Consejo de Guerra

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó hoy que el próximo 25 de noviembre comenzará la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el marco del Consejo de Guerra para determinar las responsabilidades militares del hecho que cobró la vida de 44 tripulantes y del que mañana se cumplen tres años.

"El 25 de noviembre empieza el Consejo de Guerra", afirmó el ministro en un reportaje concedido esta mañana a CNN Radio.

En ese marco, al ser consultado sobre si 'hubiera sucedido lo mismo en su gestión', Rossi respondió: "Sé que no hubieran pasado las cosas que pasaron después".

"Yo me hubiera puesto al frente de la investigación, no hubiera hecho acciones de inteligencia sobre los familiares. Todo eso no hubiese sucedido si yo hubiese sido ministro, de eso no tengo ninguna duda", dijo el funcionario.

En tanto, destacó que hay "distintos planos de responsabilidades" que están siendo analizadas por la Justicia y que respecto a las responsabilidades "militares" que investiga su cartera, "se está avanzando" y "el 25 de noviembre empieza el Consejo de Guerra".

"Después están las responsabilidades políticas que uno podría decir que en esa mirada está la investigación que hizo el Congreso de la Nación", finalizó.

El 15 de noviembre de 2017, la Armada perdió la posición del navío con 44 marinos, tras el contacto establecido a las 7.30 de la mañana.

La última posición conocida fue en el área de operaciones del Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (a 432 kilómetros de la costa), al sudoeste de la Península Valdés.

Recién un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Infinity informó el hallazgo del submarino, muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.

No obstante, el 7 de noviembre pasado, uno de los oficiales de la Armada procesado en la causa, Enrique López Mazzeo, reveló en la causa que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia, que el gobierno del expresidente Mauricio Macri, ocultó a los familiares y a la opinión pública que habían ubicado al submarino el 5 de diciembre de 2017.

Según el testimonio, desde esa fecha, veinte días después de la desaparición de la nave, se mantuvo la reserva hasta que el día 17 de noviembre de 2018, fue informado a la opinión pública.

En el Consejo de Guerra que comenzará el 25, está imputado Mazzeo así como el exjefe de la Armada El almirante Marcelo Eduardo Srur, y otros 7 exoficiales que podrían ser destituidos, acusados de "infracciones gravísimas" que habrían ocurrido "antes, durante y después del hundimiento".

La sanción más grave que pueden recibir es la destitución y la consecuente baja de la fuerza, y se va a determinar también si había deficiencias en el ARA San Juan al momento de su partida.

El Consejo de Guerra quedará constituido en el Edificio Libertador, ubicado en Azopardo 250, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas.