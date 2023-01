Aracre: "Me parece importante acordar puntos con la oposición para darle esperanza a los argentinos"

El gobierno de Alberto Fernández espera el desembarco en el Gabinete nacional del ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, quien asumirá en breve como el próximo jefe de asesores de la Presidencia de la Nación.

"Bueno mi rol es jefe de asesores del presidente, lo iniciaré el 1° de febrero, tengo como misión principal ayudar en todos los temas que el Presidente precise información. Pero en particular, me interesa trabajar en acercar el mundo privado de las inversiones al sector público, para poder capitalizar y potenciar todas las oportunidades que tendremos en los próximos tres a cinco años".

"Me parece muy importante y crítico poder sentarnos en una mesa el Gobierno, la oposición y el mundo del trabajo, a pesar de las diferencias, acordar puntos que le permitan a los argentinos recuperar la esperanza y la ilusión de que la política puede conversar de aquellos temas que le pueden cambiar la vida", agregó.

Al ser consultado por la opinión de Sergio Massa, destacó: "Por lo que hablé con Alberto Fernández, me dijo que habló con Sergio Massa y me comentó que estaban de acuerdo sobre este punto. Me parece relevante pensar qué Estado queremos y cómo vamos a financiarlo. Como también, donde precisamos un Estado más eficiente y menos burocrático.

"Tenemos que acostumbrarnos a que siempre van a existir conflictos entre el Gobierno y la oposición, esos conflictos no van a formar parte de la mesa de consenso en los próximos años", sobre la medida del Gobierno acerca de la disputa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación.