Buscan suspender intereses punitorios en tarjetas no emitidas por bancos

En el marco de la pandemia del coronavirus, fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para suspender los intereses punitorios por el uso de tarjetas de crédito que no sean emitidas por bancos desde el 1° de mayo y hasta que finalice la cuarentena.

La autora del proyecto, la legisladora por el Frente de Todos, Liliana Schwindt, dialogó con diario Hoy y contó: “Justamente las tarjetas no bancarias abarcan el sector más vulnerable de la población, se refinanciaron a las tarjetas bancarizadas, con tres meses de gracia y 9 cuotas iguales, pero las no bancarizadas no estuvieron incluidas en esa resolución”.

Además, agregó: “Este proyecto lo que pide es que se suspendan los moratorios y punitorios, porque justamente el sector más vulnerable que muchas veces se endeuda para comer, y no entró en la reprogramación”.

Por su parte, Schwindt aseguró que “de no concretarse esta propuesta, no solo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”.

Según detalló la legisladora, se solicita la suspensión y revisión del interés que se aplica. “Los intereses punitorios están en el 23 por ciento anual y los moratorios en el 43, y cuando no se paga, se suman ambos, además de los compensatorios”, dijo.

“En general, estas tarjetas, salís desde los comercios, te las ofrecen, la gente las agarra, las usa, en la desesperación después se endeudan y muchas veces no las pueden pagar”, sostuvo la dirigente.

En el caso de las tarjetas de crédito que sí son emitidas por entidades bancarias, recibieron ayuda durante los vencimientos de marzo y abril, pero ya los vencimientos no se postergaron en mayo. Durante la primera etapa de la cuarentena, el Banco Central le había impuesto un plan a los bancos para que ofrecieran a los clientes financiar en cuotas el saldo del mes pasado.

Actualmente, sí se mantiene el tope de la tasa que se puede aplicar para financiar el saldo de los plásticos, que es de 43%.

Los que dejaron de pagar el total de la tarjeta de crédito en abril pudieron entrar al plan para saldar esa cuenta en cuotas. El plan daba tres meses de gracia y luego, desde agosto, se empezaba a cancelar en 9 cuotas fijas mensuales iguales. Aunque la tasa nominal anual era de 43%, el costo financiero total era de alrededor del 70% por año.