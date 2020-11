Coinciden en mantener los dos tercios para elegir al procurador

De los seis especialistas invitados por el oficialismo y la oposición en el Senado para opinar acerca de la reforma del Ministerio Público Fiscal, cuatro insistieron en que se debe mantener la mayoría agravada para la elección del procurador, en tanto que el resto afirmó que la fortaleza del cargo debería estar fundamentada en otras cuestiones, como un mayor control parlamentario.

La vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Nadia Espina, afirmó que el país se encontraba en “una situación ideal para la refundación del Ministerio Público Fiscal” en virtud de la aplicación del sistema acusatorio que comenzó a regir en varias provincias.

“Para el nombramiento del procurador son deseables los mayores consensos posibles. Pero la realidad demostró que eso no sirvió para nada. ¿O acaso la unanimidad que pudo obtenerse alcanzó para mantener la estabilidad de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó?”, se preguntó Espina. No obstante, opinó que “en una república la vitalicidad de los cargos no debe ser la regla, sino la excepción”, aunque aclaró que “el mandato del procurador no debe coincidir con los cuatro años del gobierno de turno porque no puede ser un apéndice del Poder Ejecutivo”.

Además, indicó que “se impone la necesidad de otros resguardos para lograr la legitimidad de un procurador” como “controles internos y externos fuertes orientados a rendición de cuentas de cara a la sociedad”.

La exjueza de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mirta López, prefirió no expedirse sobre las mayorías para designar al procurador, aunque aconsejó que “no hay que tenerle miedo a la interacción entre poderes porque hace a la convivencia pacífica”.

En cambio, el resto de los expositores se expresaron por sostener el voto de los dos tercios de los senadores presentes en el recinto para designar al jefe de los fiscales.

“Es una exigencia indispensable para mantener una Procuración General robusta como cúspide de uno de los órganos fundamentales extra poder del Estado nacional”, destacó sobre la mayoría agravada Néstor Sagüés, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y Nacional del Litoral.

José Raúl Heredia, reconoció que “las reglas de las mayorías agravadas pertenecen a la Constitución y no a la Ley”. Sin embargo, la designación del procurador “debería acercarse a la mayoría calificada que se utiliza para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque eso no esté contenido en la Carta Magna”.

La doctora en Derecho y especialista en Derecho Público, Marcela Basterra, destacó que “la independencia de un procurador necesita mayorías especiales para su nombramiento”.

Finalmente, el fiscal federal a cargo del área de Investigación de los Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, Ricardo Rafael Toranzos, aseguró que “la figura del procurador es un garante de la seguridad jurídica” y que “la necesidad de los dos tercios” para su designación se condice con que “el procurador fijará las pautas de acciones de la Justicia nacional”.