Consenso y cronograma de trabajo del Consejo Económico y Social

El Gobierno definió diez puntos de consenso y la agenda de trabajo en mesas sectoriales, junto a más de cien empresarios y sindicalistas en el marco del inicio formal del Consejo Económico y Social (CES) que se realizó ayer en la Casa de Gobierno. La jornada fue encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Kulfas explicó que los puntos de consenso serán “la hoja de ruta que permitirán volver a crecer” y aseguró que la conformación de este ente tripartito entre Estado, empresarios y trabajadores es una “apelación a construir políticas públicas para poner a la Argentina de pie”.

En tanto Moroni resaltó que “la única salida de la crisis es un proyecto de desarrollo. Ya probamos muchas recetas en Argentina pero no dieron resultados. Esta mecánica de diálogo social es el único método que tenemos”.

Entre los 10 puntos acordados se establece la decisión de exportar más, teniendo en cuenta que ningún sector productivo sobra; que mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia y no hay futuro sin políticas productivas. Asimismo, estas no serán sustentables sin dimensión ambiental.

En el consenso también destaca la convicción que una ma­croeconomía estable ayuda al desarrollo productivo y que para bajar la desigualdad y la pobreza hay que mejorar la productividad, lo que implica reducir las brechas de género, utilizar la apertura comercial como herramienta de manera inteligente y pensar toda acción de desarrollo productivo como una política de desarrollo regional.

Estuvieron presentes el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; el representante del Consejo Agroindustrial (CAA), José Martins; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Ivan Szczech; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer; y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, entre otros.

El cronograma de trabajo comenzará el próximo jueves con representantes de la industria metalmecánica y automotriz. El lunes 26 se reunirá la mesa de la construcción, el 29 los sectores textil, indumentario, de calzado y de cuero. Además, el 30 sesionará la mesa de la industria alimenticia.

En los próximos días se anunciará un cronograma para los otros sectores, informó la cartera productiva en un comunicado.

Los 10 puntos que planteó el ministro Kulfas para la reactivación productiva de la Argentina:

1- Necesitamos exportar más.

2- Ningún sector productivo sobra: todos son importantes.

3- Mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia.

4- No hay futuro sin políticas productivas.

5- Ninguna política productiva será sustentable si no se piensa en la dimensión ambiental.

6- Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo.

7- Si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad.

8- Una buena política productiva debe reducir las brechas de género.

9- La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente.

10- Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.