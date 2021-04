Coronavirus en la Justicia: piden “guardias mínimas”

La situación por la pandemia de Covid-19 no solo afecta de lleno a los sectores comerciales que hoy ven restringidas sus posibilidades laborales, sino que dentro del sistema judicial se han generado también una serie de reclamos, ya que los números alarman.

El juez e integrante del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, indicó que “hubo un aumento del 40% de los contagios hace una semana en la Justicia” y que en estos días se llegó a “150 contagios” de coronavirus.

“Hay que buscar limitar en lo posible la presencialidad”, dijo el extitular del organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces, al tiempo que advirtió: “Nos está superando la situación”.

“Muchos de nosotros podemos trabajar de manera no presencial. No sé lo que pasará en la Justicia provincial, pero no creo que sea muy diferente. La situación que describo es en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), pero se debe extender en todo el país”, sostuvo Lugones.

Los 150 casos que informó el consejero tan solo de esta semana son de la Justicia Nacional, ­Federal y la Corte Suprema de Justicia, todos ubicados en la Capital Federal.

En ese sentido, Lugones aseguró que pidió al Consejo una “feria judicial sanitaria” y aseguró que no queda otra que “la Corte Suprema fije ese tipo de pautas”.

“Lo que quiero es que no nos arriesguemos más, nos está ­superando la situación. Nuestra obra social subcontrata con hospitales privados, que le dan prioridad a su gente”, explicó. “El punto central es establecer el número de personas que puede estar de manera presencial, nada más”, concluyó.

En la Provincia solicitan guardias mínimas

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en tanto, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), su titular, Pablo Abramovich, le dijo a diario Hoy : “No pedimos una feria sanitaria, sino que se disponga un régimen de guardias mínimas basado en la priorización del trabajo remoto y que en las dependencias judiciales concurra solo una persona por día para cuestiones urgentes”.

En ese marco, la AJB realizó una presentación ante la Suprema Corte, ya que considera imprescindible ­establecer reglas claras de funcionamiento y un estricto control, dado que tanto durante la vigencia del anterior esquema de funcionamiento por ­guardias ­mínimas como en la etapa posterior se registraron innumerables incumplimientos a las resoluciones que limitan la presencialidad por parte de las y los titulares de las dependencias.

Al respecto, desde el sindicato reiteraron que “la gravedad de la situación requiere fijar un criterio de presencialidad mínima indispensable, que no debería exceder de una persona por dependencia, donde ello sea necesario, salvo por razones debidamente fundadas por escrito y en forma fehaciente por la autoridad que lo requiera, y con previa autorización de la Suprema Corte a través del dictado de un acto administrativo”.

A su vez, el sindicato solicitó al máximo tribunal bonaerense que establezca medidas que durante la actual situación de emergencia limiten la realización de audiencias y entrevistas periciales exclusivamente al formato virtual.

Asimismo, exigieron que se ­restrinja el diligenciamiento de mandamientos y notificaciones y la realización de otras intervenciones fuera de sede, realizándose solo aquellas relacionadas con cuestiones de máxima urgencia y debidamente fundadas por la ­autoridad que requiera el acto ­procesal.

Por último, desde la Asociación Judicial Bonaerense reiteraron el requerimiento de convocatoria a una mesa de trabajo conjunta para consensuar las acciones necesarias que permitan garantizar la continuidad del funcionamiento de la administración de justicia ­resguardando al mismo tiempo la salud de las y los trabajadores ­judiciales y de las personas que asisten diariamente a las diferentes dependencias del Poder ­Judicial.