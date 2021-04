Víctor Hugo Morales: "Si Dios quiere mañana salgo de terapia intensiva"

Luego de estar internado un mes en el Sanatorio Los Arcos por una fuerte neumonía bilateral derivada del coronavirus, el periodista Víctor Hugo Morales será externado de terapia intensiva para pasar a una sala común.

En diálogo con C5N, el conductor contó cómo fue su experiencia y se mostró agradecido por el trabajo de los médicos. "Mañana si Dios quiere salgo de la terapia intensiva, me lo han dicho hace una hora, o menos. Paso a una sala general y eso puede implicar un rápido retorno a casa, en cinco días, una semana", comentó.

Consultado sobre qué implicó esta internación, Víctor Hugo aseguró que es "olvidable y al mismo tiempo muy angustiante". "Fue una neumonía muy severa, de esas que te pueden quitar la vida. Y ha sido tan grande el esfuerzo de los médicos, tengo tanta gratitud que no tengo palabras . Hace una hora entró uno de los genios, estos médicos, que me estuvieron cuidando y me dijo que es muy probable que mañana salga de terapia", agregó.

"Eso implica cosas como quitarse de encima todo el cableado, el oxígeno, que me ha sostenido todo este tiempo de muchísimas maneras. He tenido que consumidor muchísimo oxígeno, ahora menos", detalló.

Además, se mostró preocupado por la población en general. "Desde el punto de vista humano tengo una gran preocupación, que todo esto, hasta podría haber sido evitable para miles de personas. El deterioro que deja es impresionante. Miro mi cuerpo y lo veo envejecido, tengo que hacer una recuperación muy importante y pronto, porque te tira para abajo. Es una cosa devastadora, se nota el cuerpo cómo lo ha padecido, estoy envejecido. Además, de lo dificultoso que resulta dormir, por ejemplo, en una sala de terapia intensiva. Esto ha sido una gran experiencia muy traumática, olorosa, y al mismo tiempo muy aliviador", cerró.