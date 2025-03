Ana María Orozco y Salvador del Solar estrenan obra en Buenos Aires

Desde hoy y hasta el 23 de marzo, con funciones sábados, martes y domingos en Moscú Teatro (CABA), se podrá ver El árbol más hermoso del mundo, de Francisco Lumerman, con las actuaciones de Ana María Orozco y Salvador del Solar. Para saber más detalles de la obra y el apostar a estrenar en Argentina, hablamos con la dupla protagónica.

—¿Por qué eligieron venir a hacer teatro en Argentina?

—Ana María Orozco: Bueno, yo tengo un amor de varios años de Argentina y somos los dos admiradores de la cultura de acá, conocemos a Fran desde hace años, desde El amor es un bien, que hizo en Perú, en 2017.

—Salvador del Solar: No recuerdo bien el año, pero hubo un grupo de peruanos que vinieron aquí a conocer el trabajo de Fran y hacer un taller con él. Así que regresaron no solo con taller, sino con la promesa de hacer un montaje de El amor es un bien con un elenco peruano allá, esa fue la obra que yo vi hace una cantidad de años, que me encantó. Recuerdo haber publicado algo en Facebook, me parece, comentando la linda experiencia que había tenido, y comencé a estar en contacto con Fran. Luego ahí desarrollamos una comunicación, después aquí en Buenos Aires hemos ido a ver más de una de sus obras, incluso en la sede previa. Respondiendo quizás más puntualmente a tu pregunta, nos acercamos a él con la idea, estábamos desarrollando un proyecto de largometraje en el que el personaje de Ana tenía un monólogo, así que ya con esa amistad un poco cultivada, dijimos: Fran, ¿te parece si hacemos el monólogo? Jugaba con la cámara, y ella como actriz tenía que ver con una mujer que quería desaparecer. En un punto ya ni me acuerdo cómo, Fran me dijo: ¿Puede estar la cámara? Entra tú también, a ver qué pasa. Y al cabo de un tiempo dijo, acá hay una idea, esto podría convertirse en una historia, y esto fue en el 2021.

—AMO: En el 2021, y empezamos a ensayar, improvisar, con la guía de Fran, a intercambiar ideas, dos veces al año.

—SDS: En el fondo creo que el proyecto puso el pie en la puerta, o sea, no sé hasta qué punto podemos decir, elegimos venir aquí a hacer teatro, fue algo que fue sucediendo.

—Porque podrían haber venido con otra propuesta, comercial, en Calle Corrientes…

—SDS: Ha surgido de una manera espontánea, de una amistad, una admiración.

—AMO: Y de una búsqueda nuestra, de corrernos de lo que venimos haciendo. Somos con Salva muy afines a eso, de corrernos, pero no a propósito, sino para explorar y poder hacer otro tipo de cosas a partir de temas que nos interesan. Porque en el teatro más comercial, que me encanta, tal vez no tienes la posibilidad de explorar así. Para mí es un desafío muy grande, pero lindo, estoy supercontenta.

—¿Y cómo están llevando el trabajar juntos?

—AMO: Venimos haciéndolo, hemos hecho cine, tele, y bien, nos encanta.

—SDS: Sí es cierto que estamos en una búsqueda, que es al mismo tiempo individual, pero también conjunta, que no se restringe a lo artístico. Creo que la obra de teatro, así como otro proyecto cinematográfico en el que ahora estamos ya hace un buen tiempo también, embarcados, son como manifestaciones de esa búsqueda. Incluye profesión como actores, pero que va más allá, preguntándonos cosas sobre lo que nos está pasando, imaginando cómo la ficción puede permitirnos ir en una dirección u en otra, y un poco como lo que respondíamos a tu primera pregunta, sin planearlo demasiado, hay una frontera que se ha ido desdibujando, como si fuera una corriente que estamos permitiéndonos seguir.