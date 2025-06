Allison Tolman: “He querido ser actriz desde que era un bebé”

Allison Tolman es la protagonista de St. Denis Medical serie que llega el 18 de junio con su primera temporada a Universal+. Hablamos con Tolman para saber más de la serie.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—He querido ser actriz desde niña, desde que era un bebé, dice mi madre. Ya fingía ser el gato cuando lo era, antes de poder hablar. Así que actuar ha sido mi sueño desde que era pequeña, pequeña, pequeña, lo cual es muy inusual que la cosa con la que sueñas cuando eres un niño sea realmente lo que acabas haciendo. Pero sí, realmente el único plan que he tenido ha sido ser actor. Para eso fui a la escuela. Sigo siendo increíblemente afortunada de poder dedicarme a ello profesionalmente. Pero sí, ese fue siempre el objetivo.

—¿Te gustaba algún actor o actriz y, al mismo tiempo, soñabas con ser como él o ella?

—Yo siempre tenía algo hacia Susan Sarandon, Julia Roberts, Emma Thompson. Estas son las actrices que veía cuando era niña. Kate Winslet. Y yo también era como una nerd del teatro. Así que escuché todos los musicales de Broadway. Fui a ver los espectáculos cuando venían a Houston. Así que también soñaba con estar en el escenario es lo que realmente quería hacer cuando era pequeña.

—Mencionaste Broadway ¿pudiste hacer algo ahí?

—Me encantaría, pero es difícil encontrar el tiempo cuando estás tratando de reservar siempre tu próximo trabajo en televisión. Pero espero que St. Denis Medical tenga suficiente éxito para que en mis descansos, tal vez pueda hacer algo de teatro. Eso sería increíble.

—Hablando de St. Denis, ¿cuál fue el mayor reto de formar parte de este programa de televisión?

—Fue un trabajo muy fácil. Es muy difícil decirlo. Fue un trabajo de ensueño, realmente. Creo que el mayor desafío es que he interpretado a oficiales de policía, he interpretado a abogados. Hablar como policía y hablar como abogado no tiene nada que ver con hablar como médico. Así que tener que decir líneas y sonar como si supieras lo que estás diciendo sobre electrocardiogramas y lecturas de monitores y todos estos términos y frases diferentes, es bastante difícil. Eso es probablemente lo más difícil de lo que hacemos.

—Además de lo que está en el guión, ¿hiciste alguna investigación?

—Tenemos técnicos médicos que están en el set con nosotros que también actúan en segundo plano. Así que los verás en la serie de vez en cuando. Ambas son enfermeras, pero están con nosotros todos los días. Así que nos pueden decir cómo pronunciar las cosas. Pueden decirnos cómo hacer algo. Así es como se extrae sangre. Así es como harías esto. Nunca harías eso. Pulsarías estos botones. Esto es lo que dirías.