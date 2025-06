Gonza Gravano: “Estoy cumpliendo un sueño”

Sansón de las Islas en el Teatro San Martín y Gatillero en cine ubican a Gonza Gravano en un brillante momento de su carrera y hablamos con él para saber más de sus trabajos.

—¿Cuando estabas haciendo Gatillero, ¿imaginabas que iba a generar todo lo que viene haciendo?

—Sí, la verdad es que yo tengo una fe tremenda. Sobre todo por Cris Tapia Marchiori, que es la persona más disciplinada que conozco. Y tiene todo súper mega estructurado. Debe dormir dos horas por día para hacer todo lo que puede hacer. Y es un director que le pone una pasión increíble. Y también le tenía mucha fe por Sergio Podelei, que es un animal. Así que esa dupla no podía fallar.

—¿Cómo fue entrar en el universo de Gatillero, cómo fue componer estos personajes? que lo que tienen de interesante es que no es que el bueno es malo, hay un malo, hay un bueno, pero digo, nunca uno sabe dónde está parado cada uno...

—Bueno, como el ser humano en sí hay una dualidad constante, somos contradicción, entonces no hay un bueno y un malo, hay gente que hace lo que puede con lo que tiene y enfrenta la situación de esa manera. Después, bueno, en la perspectiva que vos lo midas puede estar mejor o peor, o vos podés identificar qué harías vos en esa situación, porque son situaciones extremas, que requieren medidas extremas. En cuanto a la composición, fue muy inmersiva, intenté llevarlo a fondo todo lo que pude, unas tres, cuatro semanas de vivir otra vida. Me pasaba que llegaba a la isla, a la Isla Maciel, días que capaz que no estaba citado o días que iban solo a hacer scouting, pero ya para empezar a meterme en el mundo y me hice amigos ahí y todos nos recibieron de re buena onda y de repente al tercer día ya estaba caminando en la isla como si fuese uno más, súper integrado con la banda y eso me sirvió mucho para absorber de todo lo que me daban.

—El Sansón de las Islas, ¿cómo conviven en vos todos estos universos? Los actores entran y salen, pero ¿cómo están viviendo cada uno esas experiencias también?

—Estoy cumpliendo un sueño. Para mí es el sueño del pibe. Pasé un millón de veces por la puerta del San Martín diciendo algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. Y no puedo creer estar acá, haciendo función con actorazos, con Luciano Castro, con Vanessa Maja, con Manuel Vicente, un texto tremendo, muy potente de De María, que lo admiro mucho, y una dirección de Emiliano Dionisi, que también me parece increíble, que en su momento fue a ver El Brote y dije, ojalá algún día pueda trabajar con él. Entonces estoy cumpliendo todos los sueños juntos y lo disfruto segundo a segundo, tratando de absorber todo lo que puedo. Y quería estar muy presente y muy consciente del privilegio que estoy viviendo, del lugar que estoy ocupando, e intentar respaldarlo dando todo. Entro todos los días y cierro los ojos un ratito antes de abrir la puerta y siento que sea la primera vez que voy a entrar para disfrutarlo.