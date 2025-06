Albana Fuentes: “Estoy expectante y ansiosa por arrancar”

Hoy estrena La sirenita en el Gran Rex, CABA, con un gran elenco y el protagónico de Albana Fuentes como Ariel. Hablamos con ella en exclusiva para saber más detalles de la propuesta de la que también participan Evelyn Botto, Osvaldo Laport, José María Listorti, Pablo Turturiello y Valentín Zaninelli.

La obra es una versión de 90 minutos del guión original de Disney y cuenta la historia de Ariel, una curiosa y valiente sirenita que para poder vivir más allá de la superficie debe dejar su hogar bajo el mar, desafiar a su padre Tritón -el rey de los mares-, escaparse de los tentáculos de la malvada Úrsula y convencer al príncipe que ella es la muchacha de la voz, de la cual se ha enamorado.

El equipo creativo está compuesto por el prestigioso director Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la Dirección General, Marcelo Caballero en la Co-dirección, Analía Gonzalez en la Dirección Coreográfica, Jorge Ferrari en el Diseño Escenográfico, Sebastián Mazzoni en la Dirección Vocal, Federico Vila en la Producción Musical y Maxi Vecco en el Diseño de Video Escénico.

La obra producida originalmente por Disney Theatrical Group está basada en el clásico animado de Disney y el cuento de Hans Christian Andersen. La música está a cargo de Alan Menken, las letras de Howard Ashman y Glenn Slater y el libro es de Doug Wright.

—¿Cómo se vive la previa de la primera vez de protagonizar y poder hacer una temporada para los chicos, vacaciones de invierno y demás?

—Muy emocionante, expectante y ansiosa ya por arrancar, muy contenta, lo estamos preparando muchísimo. Y además con una historia como la de La sirenita, que es conocida por muchas generaciones. Tuve clases de natación con monoaleta para las fotos y algunos visuales.

—¿Cuántas veces viste La sirenita?

—Un trillón.

—¿Qué te paso cuando te dijeron sos Ariel?

—Mandé el video, como todas, vine al teatro para hacer el casting presencial, tuvimos un callback, un mes sin saber nada, recibí un mail y me citaron a una instancia más, pero era una trampa, me dijeron que Ariel estaba buscando un libro con la historia de los humanos y que yo vaya viendo hoja por hoja y en una decía Albana sos Ariel y yo seguí de largo y les pregunté es verdad y me dijeron sí.

—¿Sos consciente que arrancas con todo tu carrera? ¿Qué expectativas tenés?

—Quiero disfrutarlo, porque es algo que no se vive nunca, soy consciente, una producción tan grande, como nos cuidan, arranque demasiado arriba, lo sé, soy muy obsesiva, pesada, y cuando arranquen las funciones, que serán ochenta y pico, espero ir soltando y disfrutarlo.