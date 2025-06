Carlos Portaluppi: “La amistad verdadera es algo que es transparente”

Carlos Portaluppi es uno de los protagonistas de Druk, dirigida por Javier Daulte que se ve en el Teatro Metropolitan, junto a Pablo Echarri, Oski Guzmán y Juan Gil Navarro. Hablamos con él, nominado al Martín Fierro de Teatro por el rol, para saber detalles de la obra.

—¿Qué significa la amistad para vos?

—Para mí la amistad es estar. La amistad es estar con el otro y saber que el otro está con uno. Aún en la distancia, ¿no? Todos tenemos nuestros amigos, nuestros recuerdos desde la infancia, donde hay vínculos que son irrompibles prácticamente, por más que uno esté desconectado por muchos años, sabes que en el momento que te vas a encontrar hay algo que es transparente. Me parece que la amistad verdadera es algo que es transparente. Y eso está. Y perdurar, el tiempo perdura. Por supuesto que hay cosas. Yo fui un gran amigo y también estuve del otro lado. También reconozco que me faltó en algunos momentos haber sido amigo del otro que me necesitó y que a lo mejor me perdí, que no pude seguirlo. Y hay cosas que uno no sé si lindan con el arrepentimiento, pero si uno pudiera volver el tiempo atrás haría algunas cosas de una manera diferente, pero me parece que la amistad es algo que es estructural en el alma, en nuestra psiquis, en nuestra formación. Con lo nuevo que va apareciendo uno elige permanentemente. Yo sé que acá yo ya tengo tres amigos.

—¿Qué viste en esta propuesta para decir vamos para adelante? ¿Habías visto la película Otra ronda antes de sumarte?

—Yo la había visto, un seguidor de la película y realmente admiro profundamente a Daulte, nuestro director. Para mí es una persona que me inspira, lo veo dirigiendo y es inspirador verlo, porque tiene la totalidad en su cabeza, la realidad de todo, de cada pieza que va construyendo. Ser parte de eso, dé cómo funcionan las cosas, Nunca estuviste tan adorable, La felicidad, son algunas de sus obras extraordinarias que él escribió y dirigió, tiene un mundo, en cuanto a él es autor propio también de lo suyo, tiene un mundo aún más mágico todavía, realmente tiene mucha magia, ya que toma la idea propia de gente, bueno, casi ninguna de las obras de Javier, hay algo que está unido, que está a su suyo, que es dinámico. Me gusta ser parte de esto, es algo importante que es a lo que dedicamos nuestra vida, que es transmitir el pensamiento del autor y con la traslación y con la interpretación de Javier como director y como adaptador de la obra, la obra que tradujo Ricardo Hornos, como adaptador y me parece que es hermoso ser parte de todo esto, ser vehículo de ese canal de expresión que llega finalmente al público.