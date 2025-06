Natalia Oreiro: “La verdad que soy una privilegiada”

Una de las más populares y queridas figuras del audiovisual, Natalia Oreiro, fue una de las estrellas invitadas en los Premios Platino, y pudimos hablar con ella en Madrid sobre su presente y próximos proyectos.

—Venís a los Platino con Campamento con Mamá, nominada Mejor Comedia Iberoamericana, película que te reencontró con el público infantil, con el que volviste a cantar una canción que ganó además el premio Cóndor, así que contame un poco las sensaciones de venir con esta película...

—Chocha, chochísima, feliz, agradecida, porque no es común que en un festival de cine premien a las comedias, y yo creo que las comedias tocan aristas muy profundas de las humanidades, porque a través del humor uno puede decir grandes verdades, y en lo particular esta película ha llegado a unir a muchas generaciones, lo que les pasa a los padres, lo que les pasa a los jóvenes, pre-adolescentes, los miedos que tenemos nosotros, los que tienen ellos, y sí, como bien decías, me reencontró con un público, chiquitos de 7, 8, 10 años, y digo, ok, me sentí en la época de Muñeca Brava, ¿no? Y después con, obviamente, mi generación de madres que me dicen, a mí me pasa lo mismo, y que bailan con los hijos, la canción, eso me parece hermoso. Y yo soy eso, soy mamá, pero principalmente soy un ser sensible que le gusta, tanto como espectadora como intérprete, hacer cosas que lleguen al alma de la gente y poder darles un ratito de emoción, no importa si es drama, si es comedia, digamos, últimamente yo estoy más acostumbrada a hacer drama.

—Hacer reír y emocionar no es algo tan fácil...

—No, es más difícil todavía. No sé si es más difícil, pero, digamos, yo le tengo mucho respeto a la comedia.

—Te cambio de tema, Paquita Internacional, ¿alguna vez Natalia Oreiro ejerció su rol de Paquita con Xuxa?

—No, pasó que luego de que yo gané, me ganó un auto, vendí el auto y me vine a vivir a la Argentina con ese dinero, mientras Xuxa se tomaba unas vacaciones porque hacía su programa de Estados Unidos. Cuando volvió y me llamó, yo ya estaba contratada en Canal 9 por Alejandro Romay. Y entonces le dije, mira, yo quiero ser actriz, a su equipo, no a ella, y todo bien. Pero hace poco hablábamos porque vio Campamento con mamá y le encantó la película.

—Además también estuviste en el docu sobre Paquitas de Ana Paula Guimaraes…

—Sí, exacto, ella es un ser muy especial, yo recuerdo ese momento de mi vida como toda la inocencia del mundo y que sentía que no podía estarme pasando algo tan maravilloso.

—En Bafici estrenaste La noche sin mí con María Laura Berch, filmaste con Juan Taratuto…

—Sí, la película que hice ahora con Taratuto, que compartí trabajo con Gael, también estuvo María Laura, ella me conoce mucho, y para mí es un privilegio tener esa mirada, que se suma, por supuesto, principalmente a la del director o directora.

—Tenemos que ver La Jefa, la serie...

—La Jefa es una serie con Daniela Goggi, que realmente está buenísima, con un lenguaje increíble, acabo de terminar de filmar con Fernán Mirás.

—Otra vez…

—Nuestra segunda película.

—Me gusta esa dupla.

—Es hermoso, Fernán, y la dupla, o sea, trabajo con Jorge Marrale, somos padre e hija, ese hombre, o sea, es un actor increíble, pero con una sensibilidad, y Fernán que te mira y ya con los ojitos de emoción te cuenta lo que quiere contar, la verdad que soy una privilegiada.