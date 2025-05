Miguel Ángel Silvestre: “Lali es una mujer del siglo que viene”

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más buscados del mundo. Visitó Argentina hace muy poco y revolucionó todo. Aprovechando nuestro paso por la Red Carpet de los Premios Platino en Madrid, hablamos en exclusiva con él donde manifestó su amor por Lali y sus ganas de venir al país para rodar algo.

Silvestre, de 43 años fue parte de éxitos como 30 monedas, Sky Rojo, Velvet y Sin tetas no hay paraíso, pero su vida cambió por completo durante unas vacaciones en casa de su abuela en Benicassim, quien formaba parte de un grupo de teatro amateur, y una de las veces que Miguel Ángel fue a visitarla a los ensayos, la vocación llegó de forma repentina y se replanteó su futuro, dejando la fisioterapia y mudándose a Madrid para estudiar arte dramático. Sus padres le brindaron su apoyo absoluto, y Miguel Ángel Silvestre se estrenó ante las cámaras con 22 años en un capítulo de la serie Mis adorables vecinos, y hasta el día de hoy no paro nunca de trabajar.

Pero Silvestre no sólo vive de la actuación desde el año pasado, el actor forma parte un nuevo proyecto gastronómico, Rhudo, de la mano del actor Álex González, el jugador de la selección española Marcos Llorente y el campeón mundial Antoine Griezmann. Rhudo, ubicado en la calle Velázquez de Madrid, se convirtió en un éxito y es el lugar de moda. El local (que tiene el sello de Archidom Studio) alberga también a DJ's que amenizan la cena con espectáculos a diario, que varía para sorprender a su clientela.

—Nos gustaría tenerte unos meses en nuestro país ¿tenés algún proyecto para venir a trabajar?

—Me gusta mucho argentina, me gustan mucho los argentinos. Tengo dos proyectos con dos directores argentinos. Yo siempre les digo, pero esto lo vamos a grabar en Argentina, he leído los guiones y he dado el ok, pero todavía no tienen el green light. Pero bueno, tengo muchas ganas.

—Estuviste hace muy poco en Argentina y revolucionaste todo. Cada vez que venís, revolucionas nuestro país. Así que tenés que venir a hacer ya algo.

—A mí me gustaría mucho, me siento muy a gusto en Argentina. Y mi cuñado es argentino y tengo grandes amigos argentinos. Mis profesores, Juan Carlos Corazza, Fernando Pierna, son los dos argentinos. Cuando voy a Argentina siento que está todo bien.

—Bueno, y hablando de Argentina, hablemos de Lali...

—Lali es la Argentina, o sea, imagínate. Lali es tan especial. Es una mujer del siglo que viene. Siempre lo pienso. Es valiente, determinante, amiga de sus amigas y una fuerza en ella de querer empoderar a todas las mujeres. Muy inteligente, muy graciosa, relativiza el dolor de la vida y lo convierte en arte y comedia. Y la admiro mucho.

—¿Estás al tanto de la polémica que se generó con el presidente Milei y Lali?

—No, no sabía. Es que no sabría qué decir. Discúlpame porque aquí a España no nos ha llegado. Pero bueno.