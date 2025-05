Vivian Bang, Nik Dodani y Brandon Flynn hablan sobre The Parenting

The Parenting, con Vivian Bang, Nik Dodani y Brandon Flynn, ya está disponible en Max con su mezcla exacta de humor y sustos. En exclusiva Bang, Dodani y Flynn revelan detalles de la propuesta.

—¿Cómo surgió su participación en la película? ¿Cómo recibieron la noticia de ser parte de The Parenting?

—Vivian Bang: Hice una audición como todo el mundo, y el director de casting me eligió para Always Be My Maybe. Fue tan amable de acordarse y pensar en mí para este papel, y cuando lo leí, comprendí inmediatamente el personaje de Sarah. He sido esa amiga toda mi vida, la que quiere pertenecer, la inviten o no. Fue divertidísimo. Creo que entendí su ferocidad cuando se trata de ser la mejor amiga de alguien... protegerte pase lo que pase y ser la solucionadora. Pero al mismo tiempo, tiene esa sensibilidad de ser lastimada como amiga y los horrores de ser rechazada también. La historia es muy divertida. Sabía que era una película sobre personajes que se juntan, y diferentes tipos de personajes que encajan o no encajan y eso iba a ser lo divertido, pero enfrentarse a los demonios fue mucho.

—Nik Dodani: Trabajé con el director, Craig Johnson, hace años. Tuve un pequeño papel en su película Alex Strangelove, así que me enteré de que estaba haciendo esto y me costó mucho no molestarle, porque pensaba Tengo que hacerlo bien. Voy a presentar una cinta de audición y no molestarlo. Presenté una cinta, y luego Brandon y yo tuvimos una lectura química sobre Zoom, que al principio yo estaba como, ¿cómo va a funcionar? No es el mejor espacio para una prueba de vibraciones románticas, pero la tuvimos.

—Brandon Flynn: Yo también hice una audición. De hecho, hice una audición para Alex Strangelove. Pasé todas las pruebas de selección, las finales, y Craig no me contrató, pero apareció esto y pensé Dios mío, qué divertido es esto. Hice toda mi cinta de audición conduciendo un coche, lo que Craig me dijo más tarde que era muy tonto y estúpido, pero de alguna manera me las arreglé para que funcionara. Puede que utilizara la palabra efectista, pero mi talento quedó eclipsado, lo que me dio mucho que pensar. No obstante, me sentí muy agradecido de haber conseguido el papel para poder hacerlo. Cuando conseguí el papel, llamé por teléfono a Craig y le pregunté: ¿Y cuáles son los padres?. Empezó a hacerme una lista de gente y cuando me dijo Edie Falco, yo ya estaba llorando. Yo estaba como, “¿qué? No pensaba que este fuera el tipo de película para la que me había apuntado”. Estaba nerviosa y emocionada a partes iguales. No voy a mentir, me sentía valorada por estar en un reparto con esta gente.