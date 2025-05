Neil Druckmann y Halley Gross cuentan detalles de The Last Of Us

Neil Druckmann y Halley Gross son dos de las claves tras The Last Of Us, de Max, que acaba de finalizar su segunda temporada con un éxito sin precedentes. Hablamos con ellos para conocer más detalles.

—Gustavo Santaolalla ha creado la música para el juego y la serie de televisión. Y también en esta temporada tiene una pequeña participación. Me gustaría saber ¿por qué decidieron tener este cameo?

—Neil Druckmann: Es una forma de homenajear a Gustavo. En realidad es algo que incluso hicimos en el juego. Así que, ya sabes, Gustavo es una persona amable y jovial. Tiene esa energía, esa presencia a su alrededor. Para mí, forma parte del ADN de The Last of Us. Nunca adaptamos el juego sin su música. Así que en el juego, lo habíamos escaneado y él interpreta a un personaje en el juego. Y queríamos rendirle el mismo homenaje en la serie. Así que se lo pedimos y nos alegramos mucho cuando dijo que sí, que haría este cameo para nosotros.

—Ya que está previsto que la segunda entrega se adapte en más de una temporada, ¿podríamos quizás aceptar nuevos momentos que profundicen de forma similar en la relación entre Joel y Ellie? ¿Podemos esperar ver más de eso en las próximas temporadas o sólo se centrarán en la parte más llena de acción del juego?

—Halley Gross: No podemos contarte lo que ocurrirá en la tercera temporada. Son secretos.

—ND: Hay ciertas cosas que puedo decirte. No va a ser solo acción, porque eso no es The Last of Us.The Last of Us es drama. Usamos incluso la acción para hacer avanzar el drama. Eso puedo prometértelo. Diré que, como director y coguionista del episodio, lo afronté como si fuera nuestro último bocado de la manzana con Joel y Pedro, como si nunca fuéramos a volver a él. ¿Qué pasará en la próxima temporada? Todo lo que puedo decirte es que conozco el destino final. Sé a dónde vamos, cómo vamos a llegar allí. Eso no lo sé. Así que no puedo decirte lo que habrá o no en la temporada. Aún no lo hemos escrito. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que, por supuesto, eso es todo lo que puedo decir.

—La relación de Elia y Dina muestra el amor queer en un mundo lleno de violencia y caos ¿Qué significa para ambos contar una historia en la que amar y ser amado sigue siendo una forma de sobrevivir y seguir siendo humano?

—HG: Creo que la serie, y este mundo tratan del equilibrio, ¿verdad? Es un mundo duro con constantes recordatorios de aquello por lo que luchamos. Y Dina representa el futuro de Ellie. Dina es lo que la hace avanzar, lo que saca lo mejor de ella, lo que le da esperanza para vivir si puede superar su rabia y su resentimiento. Es la posibilidad de cambio, que es tan, tan, tan importante. Y creo que lo bonito de The Last of Us, ¿verdad? Como alguien preguntó antes, es como si estuvieras viendo la dicotomía de la belleza en un paisaje infernal. Ves humanidad en un mar de comportamiento inhumano. Se trata de las complejidades de la vida. Y mientras Ellie tenga amor por el que luchar, Ellie todavía puede encontrar un camino de vuelta hacia Ellie. Me parece increíble.