Cecilia Suárez: “Sería un sueño trabajar en Argentina”

Recordada por su rol en La casa de las flores, Cecilia Suárez vive un gran momento. Al éxito de El jardinero, suma en Netflix también, Serpientes y Escaleras, que hoy se estrena. En exclusiva, la mexicana dialogó con Hoy en la Gala de los Premios Platino, que se celebraron hace algunas semanas en Madrid, sobre sus proyectos y sus ganas de trabajar en Argentina.

—Estás con mucho trabajo ¿cómo haces para organizarte?

—Como todas las mujeres que seguramente conoces en tu vida. Malabareando y con mucha precisión para poder hacerlo todo. Pero un montón de mujeres hacemos lo mismo.

—Tu serie El Jardinero estuvo número uno en Netflix ¿cómo recibiste el feedback y la noticia?

—Felices. Con muchísimo gusto. Con muchísima sorpresa. Porque cuando un proyecto se conecta con la gente con esa fuerza, uno siempre dice qué fue lo que pasó. Qué fue lo que salió bien. Y trata de hacer apuntes. Pero eso es un misterio. Porque si no sería mucho más fácil. Decís hago esto, hago esto. Y no, ya lo sabríamos. Y lo haríamos siempre, pero es un misterio. Ha sido muy lindo.

—Y ahora estrenas Serpientes y Escaleras...

—Que es el regreso a la comedia de la mano de Manolo Caro. Manolo y yo teníamos desde que hicimos Alguien Tiene Que Morir en 2019. Sin volvernos a reunir. Sí que habíamos tratado. Pero nuestras agendas y calendarios no se cuadraron justamente para Sagrada Familia, que era un proyecto que queríamos hacer juntos y que acabé haciendo un cameo para ese proyecto. Y ya habían pasado muchos años en donde seguíamos sin podernos reunir. Este es nuestro regreso a trabajar juntos y a la comedia.

—Y cuando está Manolo en el proyecto es siempre un sí.

—Sí, es muy difícil decirle que no. Lo que pasa es que además somos muy amigos. La gente de hecho no registra que tenemos tantos años de no trabajar juntos porque nos ven por ahí conviviendo, por plataformas además que siempre uno descubre algo. Y nos ve juntos en ciertas cosas, como amigos y no registran que tenemos desde hace seis años que no nos volvíamos a reunir. Y ha sido un placer. Espero que esta historia les guste mucho y les divierta un montón.

—Estuviste hace poco en Argentina ¿para cuándo algún proyecto allí?

—Cuando sea. Me encantaría. Estoy ansiosa porque me inviten. Amo el país. Me encanta Buenos Aires. Y conozco otras partes de su hermoso país y sería un sueño trabajar allí.