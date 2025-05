Evelyn Botto: “La Sirenita junta todas las cosas que me gustan en la vida, bailar, cantar y actuar”

Evelyn Botto se prepara para ponerse en la piel de Úrsula en La Sirenita, el musical de Disney que llega el 5 de junio al Teatro Gran Rex (CABA) y que propone una revisión de la película animada y la historia que marcó un antes y un después en el cine animado. Hoy fue parte de una exclusiva presentación en donde se mostraron algunos cuadros del show y fue la ocasión ideal para hablar con Botto sobre su participación en ella.

—Es un año muy particular para vos. Cambios, desafíos, ¿cómo se vive un poco todo?

—Estoy surfeando la ola como puedo. La verdad que estoy muy contenta con lo que está pasando en OLGA, que son los nuevos proyectos, pero hay algo que en mi corazón ahora está 100% puesto acá. Junta todas las cosas que me gustan en la vida, que son bailar, cantar y actuar, y aparte con un personaje que es icónico. Y cada vez que pasa, ahora que esté la letra y por dónde moverme, y sé toda la coreografía y tan solo es practicarla hasta que salga, me doy cuenta de la suerte que tuve.

—Vos sabés que los villanos se compran todo. ¿cómo es un poco jugar a ser mala?

—Me encanta hacer de mala. Es divertidísimo. Tiene muchos colores para pasar, no sé, me parece que el abanico es enorme cuando sos malvada. Y ella es malvada, ansiosa, es torpe, porque en realidad planifica todo y le sale mal siempre. Pero en el mientras tanto es muy divertido verla y verme a mí también en ver qué cosa sale. Y la dirección de Marcelo Caballero, de actores, es brillante.

—¿Cómo te organizás para hacer día a día todo y disociar Evelyn en streaming, Evelyn en eventos, Evelyn en redes, y esto, que vos decís, esto quiero hacer?

—No me está saliendo, llego muy afectada. Después de acá me voy a OLGA, y a OLGA llego loca. Llego loquísima. Ya los chicos saben, mis compañeros saben, y llego muy afectada, como que me doy cuenta que ahora uso mucho más cuerpo para expresar cosas. No sé disociar. Está todo tomado por Úrsula. Entonces voy haciendo lo que puedo con lo que me deja ella. Es mucha energía.

—Vamos a soñar. El otro día estuviste viendo a Lady Gaga en Brasil. ¿Soñás con un día hacer una cosa así?

—¿Con dos millones de personas?

—No sé dos millones, lo que hizo en el escenario. Acá ya tienen vendidas casi 15 mil entradas...

—Esto es mi Mayhem. De hecho, yo les jodía a mis amigos que, para el que no sabe, me avisaron la misma semana que no ensayaba el sábado. Entonces yo accedí y dije, me voy a ver a Lady Gaga la misma semana. Tenía esa plata ahorrada y yo creo que lo sacó todo Úrsula. El pasaje la sacó y consiguió todo ella porque el show de Lady Gaga es tan performático que a mí me desbloqueó un par de cosas verlo en vivo. Es muy teatral, hay maldad en el escenario. Me parece que esto va a ser mi Mayhem.