Lorena Vega: “Recibo con mucha alegría los elogios porque siento que son genuinos”

Mazel Tov, de y con Adrián Suar, es el gran éxito del cine nacional de 2025, y tiene a Lorena Vega como una de las protagonistas. Para saber más de sus proyectos hablamos con ella.

—¿Cómo se procesa todo lo que está pasando con vos?

—Mirá, yo trato de estar concentrada en la agenda porque es un trabajo de ingeniería total articular estar en tantas obras de teatro al mismo tiempo y bueno, seguir y acompañar todos los procesos audiovisuales que vienen de larga data porque, bueno, por suerte Mazel Tov se filmó el año pasado y se estrena bastante cercano, se estrenó El Fin del Amor donde también participo en la segunda temporada y se grabó hace mucho más tiempo. Entonces, de pronto por ahí los estrenos coinciden y es uno cerca del otro. La gente dice, pero ¿qué hace esta mujer? No vive, no puede vivir. No, es cierto, que tengo una dedicación full al trabajo y que todo el tiempo lo estoy, obviamente, articulando y “malabareando” con todas las responsabilidades de la vida, familiares, personales, etc. Pero bueno, eso es lo que me interesa, que eso es mi entrega total a trabajar. Pero que algunas cosas, digamos, tienen una coincidencia más absurda, ¿viste? Cuando pasa la primera plana. Porque ya se estrenan, digamos, bajo la decisión de otros. Entonces, lo que trato de hacer es estar atenta a la agenda, que es lo que hice siempre para poder cumplir con todos los proyectos y que no se pise uno con otro y que puedan existir. Porque, bueno, hay mucha gente involucrada, es trabajo de todas, de mucha gente. Después recibo con mucha alegría los elogios porque siento que son genuinos, que tienen que ver con que me dicen muchas cosas de que les da alegría, que se rieron, que la pasaron bien. Pienso un poco en el personaje de Envidiosa, en el de la psicoanalista. Entonces, eso también es muy bello de recibir, que en un momento donde hay permanentemente malas noticias en términos generales, sociales, y que el mundo parece que va a explotar, es como realmente hay una situación de mucha tensión a nivel mundial. Bueno, que haya gente que tenga como el deseo, el ímpetu, la voluntad de hacerte llegar un agradecimiento, un intercambio porque siente que lo que hiciste les hizo pasar un buen momento, se ríen, les da tema, se divierten entre amigas viéndolo, haciendo chistes, qué sé yo. Me hace sentir bien.

—Yo hay algo que envidio de esas personas porque hay mucha gente que te está conociendo ahora...

—Está bueno que me pasa también que hay gente que me dice, bueno, ahora quiero ir a ver tus obras. Y me gusta que se despierte ese interés, más allá de que siempre en el teatro, y vos lo sabes porque nos conocemos desde siempre, siempre tuve la tarea de difundir, bueno, primero es lo que tenemos que hacer la gente que hace teatro, porque convocar al teatro es difícil, entonces todo el tiempo lo estamos haciendo para que las obras sigan en pie. Pero bueno, hay gente que tiene más gimnasia con eso, que puede, que le interesa, que le gusta, o hay gente que no, y todo es entendible. Yo siempre fui una persona de hacer la tarea, de convocar y demás. Me parece que también habla como de que algo se movió, algo muy fuerte se movió con lo que les pasó, con lo que vieron. Y respecto también de esa relectura hacia atrás, por supuesto que me enorgullece y está buena, porque aparte siento que los archivos me defienden, y a mí me gusta mucho que no se me reconozca con los personajes hago. Sí quiero que vengan a las obras, y me parece que es linda la multiplicación y lo tomo a favor. Pero hay algo de que no se me identifique, que incluso no me reconocen en la calle mucho por el personaje envidiosa, que me parece que está bueno, que está bien, quiere decir que hay una construcción ahí que es el personaje. Y hay un ejemplo que también estuve contando hace poco, que es que una chica me dice, mi

papá te vio en Envidiosa, te vio en Las cautivas, te vio en Imprenteros, y me discute que vos no sos, que no es la misma persona. Me dice, estás equivocada, no es la misma actriz y para mí eso es un elogio. Obviamente porque hay una construcción completamente diferente que está muy bien hecha.

—Y encima Fito también, el disco, es inagotable todo...

—Sí, debo decirte que igual estoy cansada, ahora tengo la voz, te das cuenta que estoy afónica, o sea que en algún lugar toda esta actividad tiene su repercusión. Pero sí, estoy como, obviamente muy contenta de ser parte de procesos creativos profundos, de personas súper comprometidas, muy dedicadas, involucradas en lo suyo, y lo de Fito yo lo recibo como realmente un regalo de la vida. Por supuesto de Fito, pero de la vida porque, bueno, porque es algo inesperado, no buscado, me abre la puerta que construyamos algo juntos, me invita a ponerle una voz narradora, a fragmentos, parlamentos, textos que están en su disco. Él dice que nos encontramos en una poética, como que eso también me gustó, yo siento que es una invitación de él súper genuina, querer compartir algo creativo, por supuesto yo me puse a disposición de lo que él necesitaba para su disco y lo que él pensaba y lo que él creía, pero él me hizo sentir que lo estábamos construyendo juntos y de hecho en el set de grabación, en el estudio, bueno, íbamos decidiendo juntos algunas, qué sé yo, inflexiones del tono, volúmenes, cosas más allá de que él es impresionante, todos sabemos la talla de artista que es, pero de verdad que de verlo trabajar y observar lo que es capaz de escuchar, estoy diciendo una obviedad, es quien es, pero yo que tengo bastante trabajo sobre el decir y como analizado el trabajo vocal, realmente él me reveló cosas nuevas del uso de la voz que yo estaba haciendo, que dije ah, bueno.