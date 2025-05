Betiana Blum y Mónica Villa hablan de los 40 años de Esperando la Carroza

Esperando la Carroza, de Alejandro Doria, es sin dudas una de las películas más celebradas del cine argentino, que con motivo de sus 40 años vuelve a los cines con una copia remasterizada. En exclusiva, hablamos tanto con Betiana Blum como con Mónica Villa, dos de sus recordadas protagonistas.

—40 años de Esperando a la Carroza y vuelve la película de los cines ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?

—Betiana Blum: Mi Doria. Alejandro. La visión que tenía Alejandro de la vida era muy profunda, muy verídica, pero muy amorosa. Y Jacob Langsner, que era una persona con un amor por el ser humano porque solamente así pudo mostrar toda la decadencia, la ferocidad del ser humano pero desde el amor. Para mí ese es el secreto de por qué uno mira todo este horror que pasa y lo acepta porque está bueno, somos así, pero nos queremos, no es que todo es una mierda, no. Es una aceptación de lo que somos y que entonces podemos evolucionar e ir mejorando. Yo creo que la película enseña mucho. Las cosas que van y vienen, las diferencias entre las familias, las envidias, las competencias que se siguen viendo. No te soporto, pero hay que seguirse viendo. Y además, mi personaje yo creo que es el personaje más difícil porque es muy difícil actuar la hipocresía, porque el hipócrita bueno, se ven, lo veo aquí en algunos políticos, que realmente, vos decís ¿Cómo me dice esto? Pero con una naturalidad. Yo estuve un rato largo hasta que entendí de qué se trataba. Me dio un libreto y yo en la primera página leo que entra con un zorro y dice, Qué calor. Y me quedé ahí. ¿Qué se hace, la graciosa, la loca? Y de un rato, de estar ahí, le digo, es una hija de p...

—Mónica Villa: Yo recuerdo los días de filmación, el miedo que tenía, la felicidad de estar haciendo un personaje tan importante, rodeada de tan buenos actores. Esos recuerdos.

—¿Cómo siguieron conectadas con la película durante estos años?

—-BB: Tengo un recuerdo maravilloso y además, se une con la pérdida. El último Antonio Gasalla. Pero los recuerdo a todos con la amorosidad y la presencia con que la hicieron. Diana Frey, como productora, estábamos rodeados de amor. Por eso pasó lo que pasó. La forma en que Doria nos dirigía, cómo preparaba todo, Diana con el marido. Y esa casa que nos dirigíamos siempre al mismo lugar. Era un placer. Estábamos contentos. Empezamos, ¿qué vamos a comer mañana? China Zorrilla me enseñaban la ensalada caprese. Tengo un recuerdo hermosísimo de la película.

—MV: No sé, seguí conectada por la gente. Porque la gente me para y me habla de Esperando a la Carroza. Entonces es imposible no estar conectada con Esperando a la Carroza. En festivales, más que nada, que me han invitado y, bueno, tuve que estar ahí para la proyección.