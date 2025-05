Alain Guiraudie: “Me gusta siempre venir a mostrar mis películas acá“

Alain Guiraudie (El desconocido del lago) regresa con un thriller agudo, siniestro y, al mismo tiempo, sutilmente divertido llamado Misericordia. Hablamos con Guiraudie para saber más de la película y sus próximos proyectos.

—Nueva visita en Argentina. ¿Cómo se siente ser parte de la Semana del Festival de Cine Francés y que se estrene en breve el film?

—¿Cómo me siento? Hace diez años que no venía a Argentina. Me gusta siempre venir a mostrar mis películas acá. Mostrarlas a otros pueblos aunque no estemos tan alejados. No creo que la película sea muy distinta de lo que se percibe en otros países.

—¿Cuál fue el origen de Misericordia y qué influencias tuvo?

—A menudo trabajo mucho mezclando varios géneros, trabajando en torno a la tragedia, la comedia, las películas de género también, pero también un cine que sirva de un teatro de vodevil así que esa fue la idea, mezclar los géneros, hablar con levedad de cosas graves y serias e inversamente ser serio para cosas que son más livianas.

—Cuando uno tiene tantas ideas, más allá de su trayectoria, los premios que ha recibido y el nombre que tiene, ¿te sigue siendo complicado conseguir dinero para filmar?

—No voy a empezar a quejarme. En un país como Argentina, es mucho más difícil que en nuestros pagos conseguir dinero. Tenemos un sistema, nosotros en Francia, que hace que se produzcan todavía muchas películas y en buenas condiciones. Me sorprende que en Francia siempre me siga costando financiar películas. Financiarlas correctamente, con un equipo de técnicos que estén bien pagos. Efectivamente creo que se podrían financiar mejor mis películas. Y espero que la próxima tendrá una mejor financiación gracias a Misericordia. También tiene que ver que no hago tantas entradas yo con mis películas. Mis películas son bien recibidas, pero no hago millones de entradas.

—Muchos realizadores cuando se ponen a imaginar una película como que ya hay una censura establecida que por ahí no les permite jugar justamente con los límites del cine...

—No sé cómo es aquí, yo no siento la censura en Francia y tampoco creo que estemos tan pesados en la autocensura. No tenemos una postura de autocensura tampoco. En mi caso es que me gusta hacer cosas distintas de los demás. Espero que seamos muchos los que queremos hacer cosas distintas. Tenemos un canal de televisión como Canal Plus, por ejemplo, que ha ayudado mucho al cine francés y que lo sigue ayudando porque financia mucho. Esto pasó a manos de Vincent Bolloré, que es un hombre muy religioso y de extrema derecha. Muy homofóbico. Opuesto a la liberación sexual, etc. Y efectivamente, cuando hago ese tipo de películas como Misericordia, sé que voy a tener que prescindir de esa financiación importante. Sé que voy a hacer la película con menos plata. Y creo que es importante resistir a eso.