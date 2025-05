Nicolás Repetto: “Valoro muchísimo la televisión, pero me parece que ya fue, que ya no es por ahí”

El miércoles estrena en el Paseo La Plaza (CABA), Sala de Espera, con libro y dirección de Nicolás Repetto, protagonizada por Pablo Rago y Diego Cremonesi y con la participación de Barbi Siom. Para saber más de proyecto hablamos en exclusiva con Repetto.

—Me enteré que esto empezó como algo muy chiquito, empezó a crecer...

—Sí, estaba escribiendo, en mi casa, en José Ignacio, y no sabía qué era lo que estaba escribiendo, empecé a bajar ideas, las fui armando un poquito y surgió esto, después de andar en teatro, lo llamé a Javier Furgang, sí, puede ser, para quién la ves, me parece que Pablo Rago me dijo, lo llamó, estás expuesto a ver qué te dicen. Le mando el libro y Pablo dice, me encanta, lo quiero hacer. ¡Ah, no lo podía creer! Bueno, después, con quién lo hacemos, con Diego Cremonesi, me encantaría, bueno, vamos, a ver si se puede. Los dos ya están haciendo obras de teatro, están trabajando, ya que tenían que venir a ensayar mientras hacen sus obras. Se subió Diego y dije, bueno, genial, vamos a buscar un teatro. Le mandamos el libro acá a La Plaza y nos dicen, sí, una suerte increíble, porque acá estamos, y vamos a estar unos cuantos miércoles acá. Todo eso está buenísimo, ahora le tiene que gustar a la gente.

—Me decías esto, de que te sentiste más expuesto, vos estás acostumbrado a otro tipo de feedback….

—Sí, pero también estoy acostumbrado al no me gusta, o sea que uno hace lo que puede, recibe lo que corresponde a lo mejor, o lo que no corresponde, porque no todas las cosas son justas, digamos, pero a veces uno liga de más y a veces uno liga de menos. Pero, evidentemente, si queres hacer este tipo de cosas, te tenes que exponer. Estoy acostumbrado a exposiciones un poco más fuertes que esta, digamos, esta es bastante acotada, porque es teatro, pero bueno, lo vivo como si fuera una mega exposición, porque es mi cosita, mi bebé ahí escrito, que lo sacás a la cancha y ves qué pasa.

—¿Y te gusta esto de tratar de escribir, pensar ideas, proyectos?

—Sí, siempre me gusta eso, me gusta la música, me gusta la arquitectura, me gustan muchas cosas, disfruto de disfrutar.

—¿Y esto surgió cuando empezaste a tener un poco más de tiempo?

—Sí, obviamente. Tuve más tiempo para la música, cosa que hice siempre, pero tuve más tiempo para la música y al mismo tiempo también estaba escribiendo Salas de Espera. Tiempo y ganas de seguir con lo creativo, porque la cabeza, como te decía, funcionando siempre voy a tener ganas de hacer algo creativo.

—Y además en tu casa hay creatividad…

—Sí, está Flor, está Juana, está Renata, están todos, está Francisco desde la cocina. Hay un movimiento que te lleva y aparte por más que uno está grande, lo que dicen las células, viste que la cabeza, uno dice, yo puedo tener 68 años, sé que pasaron porque me parece que viví 100 vidas, pero más allá de eso, sí, era así tener 68 parece como que la cabeza no lo registra, porque todavía tenés ganas y cosas que pensabas que a esa edad no ibas a ser abuelito, nada más. Bueno, en la espera, como te contaba, surge, me pongo a escribir, a bajar líneas de cosas que me parecían interesantes, sin saber para qué las estaba bajando, las empecé a ordenar en un diálogo, después se me ocurrió que ese diálogo podía ser en un lugar tipo el purgatorio, después se me ocurrió que alguno podría haber fallecido antes y otro estar falleciendo en ese momento, más tarde se me ocurrió que podía haber la tercera participación de alguien que era el que regenteaba esta especie de purgatorio e intervenía, necesitaba como una tercera persona, ahí surgió de Barbi que la verdad que es genial lo que hace.

—¿Extrañas la tele?

—No, yo con la tele estoy de hechura total, disfruté muchísimo. Yo valoro mucho las cosas que me entretuvieron, yo creo que la diversión está subestimada, yo me refiero a la diversión pava, ¿no?, de tirar papel picado para arriba y tomar champagne. Digo, lo entretenido que era crear un programa de televisión, armar un grupo de trabajo. Formar gente, armar una productora para hacer un programa, tener un montón de sesiones, gente dando vueltas por el planeta para tu programa. Era muy entretenido, yo valoro mucho eso. También me he podido divertir muchísimo solo en mi casa componiendo en el piano, tocando guitarra, pero a ese tipo de diversión me refiero, yo la valoro y la televisión me dio muchísimo de eso, de ese entretenimiento, de esa diversión, y estoy muy agradecido a la televisión. Pero me parece que ya fue, que ya no es por ahí, como hay otras cosas que antes hacían.