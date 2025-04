Luisana Lopilato: “En mi país siempre me abren las puertas para poder trabajar y venir a hacer lo que me gusta”

Luisana Lopilato regresa a la pantalla grande con Mensaje en una botella, de Gabriel Nesci, en donde está acompañada por Benjamín Vicuña y Benjamín Amadeo, entre otros. Sobre la película, el inicio de rodaje de Pepita la pistolera y mucho más hablamos con ella.

—¿Sensaciones de poder estrenar esta película en este momento tan particular para el cine argentino?

—Soy una privilegiada porque la verdad es que, sí, en mi país siempre me dan la oportunidad y me abren las puertas para poder trabajar y poder venir a hacer lo que me gusta y buscar las historias que me hacen feliz. Y bueno, sí, estar en películas como esta que me encantó poder hacerla. Es una comedia linda que al final tiene un mensaje, que todos piensan que termina de una manera y después tiene un mensaje bastante lindo y creo que te levantás un poquito tocado del mensaje.

—¿Fue difícil componerla? Estamos acostumbrados siempre a verte en algo más cálido y es fría, distante. Yo no sé si son todos los sommeliers así...

—Ella es así. Sí, es difícil. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando haces la comedia, qué sé yo, te gusta jugar y estar como en el set y hacer chistes. Pero bueno, no estaba permitido. Gabriel me dijo, no, acá, Denise, es así. Así que bueno, me dejé guiar también un poco por la dirección y bueno, hice lo que me marcaban y lo que la historia necesitaba.

—Te llega el guión, viajes en el tiempo ¿A dónde mandarías uno?

—Creo que a mis 18, para decirme paciencia. Yo creo que esa es la palabra, como, tranquila, de disfrutar, porque todo llega. Tranquila. Paciencia. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. No te apures.

—Volvio Rebelde Way ¿tenías ganas de ser parte?

—Sí, la oferta estuvo y el único problema es que realmente tengo todos los trabajos ya programados. Todo se juntó. Yo ya tenía Pepita la pistolera, que vengo trabajando hace dos años. Después tengo otro proyecto en Vancouver que se llama La caja azul, con guion de Sebastián De Caro y dirección de Martín Hodara y la pelicula. Lo voy a estar filmando justo cuando se presentan también acá en el Movistar. Voy a estar filmando. Si en algún momento se da la posibilidad, me subo y me canto unos temas. Pero no tengo tiempo. Hasta el 2026 lo tengo ya con dos películas más, dos proyectos que estoy atrás ya trabajando desde ahora para que se terminen de cerrar. Pero digo, son proyectos que yo ya pongo la energía.