Colman Domingo, Will Forte, Kerri Kenney-Silver y Marco Calvani estrenan The Four Seasons

En The Four Seasons, que llega a Netflix el 1° de mayo, seis viejos amigos se dirigen a pasar un relajante fin de semana y se enterarán que una pareja del grupo está a punto de separarse. Las tres parejas, Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) y Anne (Kerri Kenney-Silver), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani), se ven completamente trastornadas por la noticia. Hablamos con Kenney-Silver, Domingo, Calvani y Forte para saber más de esta miniserie basada en la película de Alan Alda de 1981 de del mismo nombre.

—¿Cuál es su estación favorita del año?

—Will Forte: Mi favorito es el otoño. Me gusta, me encanta el fútbol. Me encanta que el invierno aún no haya llegado, pero está al caer. Simplemente me gusta lo acogedor del otoño y el invierno. Me encanta el olor del aire.

—Kerri Kenney-Silver: Hoy temprano, respondí que la primavera era mi favorita, pero luego escuché que su respuesta era el otoño. Y dije Sí, la mía también es otoño. Así que voy a ir a cuestas de eso. Y la belleza que tiene. Rodamos este programa en el norte del estado de Nueva York en otoño. Y luego fuimos a Puerto Rico. Pero quiero decir, sobre todo estar en el norte del estado de Nueva York. No sé si, es sólo el desfile, el espectáculo de follaje que sucede.

—Colman Domingo: Creo que mi estación favorita es la primavera. Me encanta cuando todo son flores y renovación, y el cielo está despejado. Es precioso.

—Marco Calvani: Me gusta el verano. Me gusta nadar, el agua. Los recuerdos más bonitos que tengo son cuando era niña y estaba en la playa con mi familia. Y sí, me gusta el verano.

—¿Qué recuerdos tienen de la película original?

—WF: No he visto la película. Me siento fatal. Sabía de la película. Siempre había oído hablar de la película. Y tenía la intención de verla. Pero es difícil de conseguir. He oído hablar de la película a través de la gente y soy un gran fan de Alan Alda y un gran fan de Carol Burnett. Así que es un verdadero honor estar en esto. Y por favor no les digas que no la vi.

—KKS: Vi la película un montón de veces cuando tenía 11 años. No fue necesariamente mi elección, simplemente estaba encendida. Mis padres la pasaban y pasaban. Pero tengo muy buenos recuerdos de ella. Y Alan Alda es un querido amigo mío desde hace 15 años. Así que la idea de cerrar el círculo y poder ser parte de eso con él y todo eso es irreal.

—CD: La mayoría de nuestro reparto, creo, Tina, Kerri y yo en particular hablamos de ver esta película cuando teníamos unos 11 años, y porque siempre estaba en la televisión por cable. La pasaban una y otra vez, y parecía como si estuvieras entrando en una conversación privada que tienen los padres, cuando se van de vacaciones y tú estás en casa. Se sentía como una mirada furtiva. Así que esos son mis recuerdos de ella, y al momento de la idea de esta serie, cuando se me acercó con él, pensé Espera, yo sé que la película la he visto. Y luego pensé ¿Por qué la vi a los 11 años?

—MC: Yo, en cambio, tuve una experiencia completamente diferente porque no sé cómo es en Argentina, pero la película se estrenó cuando yo nací, básicamente. Entonces, el éxito de la película no se tradujo de la misma manera en Italia. Así que no conocí la película hasta que me llegó esto. Y luego traté de verla, pero ya no estaba disponible. Lo intenté y entonces yo estaba como Ok, esto está destinado a ser y necesito crear mi propia versión del personaje. Era todo lo que necesitaba saber.