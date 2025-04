Eugenia “China” Suárez y Pablo Echarri estrenaron Camaleón

Camaleón, el pasado nunca muere ya está disponible en Disney+, con Eugenia “China” Suárez, Pablo Echarri y un gran elenco. Para saber más de la serie, hablamos en exclusiva con Suárez y Echarri.

—¿Primera vez que trabajan juntos?

—Eugenia Suárez: Primera vez, sí, empezamos con ensayos. Allá por los años 80, porque ya pasa un montón de tiempo. Sí, junto con Natalia, la directora y Pablo. Estuvo, la verdad que fluyó, fue muy fácil todo. Que es como para mí tienen que ser los proyectos y el trabajo. Todo fluyó, estábamos muy contentos con la historia, con el guión, con la directora, con el equipo. Entonces, cuando todo se da, para que vayan las cosas bien, terminan yendo bien y es lo que pasó en Camaleón, que es el resultado.

—Pablo Echarri: Camaleón es una propuesta simple, una historia muy simple, estructuralmente desarrollada de una manera simple, con pocos personajes. La vislumbraba sólida, justamente por esas características. Personajes muy bien definidos, un arco dramático del personaje de la China muy claro, muy definido. Un antagonista, por decirlo de alguna manera, también muy definido y con características muy fuertes. Entonces, apenas lo leí, me tiré de cabeza, porque, es más, lo agradecí que en este momento de mi vida viniese un personaje tan polémico, pero tan fuerte, en una serie que se vislumbraba que iba a ser sólida y atrapante, que es lo que pasó.

—¿Qué les pasó a ustedes, papás, en el momento de trabajar la serie? ¿Les disparaba algún pensamiento, alguna inquietud?

—ES: Yo creo que a mí me refuerza lo importante que es estar presente, como adulto, y la confianza que uno les da a los hijos para poder charlar de absolutamente todo o de incomodidades y estar atento. Como muy atenta, soy observadora por naturaleza, pero estoy muy atenta cuando vienen del colegio, cómo llegan, con qué cara, si están cansados, si hay algo que no me están contando. Yo les repito mucho que tienen prohibido tener secretos con adultos. Por ejemplo, una vez que escuché a un especialista que hablaba de la importancia, que lo primero que hace un abusador o alguien que quiere manipular a un menor de edad es decirle, no le cuentes a tu mamá, es un secreto nuestro. Y lo tienen súper presente. Incluso, no sé, viene mi mamá a veces y les dice algo y vienen corriendo y, claro, le dicen No, abuela, no podemos, ellos piensan que tienen que contarme todo. Y para mí eso es súper importante.