Anita Gutiérrez: “Nos interesaba cruzar los mandatos sociales y el tema de las redes”

Anita Gutiérrez es la protagonista de la comedia @NewMamita la madre de todas las mentiras, que ya puede verse en Disney+ y que aborda con humor irónico temas tan actuales como la maternidad, los mandatos sociales y el fenómeno de los influencers en las redes sociales. Filmada en México, hablamos con Gutiérrez sobre la propuesta.

—¿Cómo estás viviendo esta locura del estreno de @NewMamita?

—Bien, muy contenta, muy sorprendida también con las repercusiones, con la recepción que está teniendo la serie, con lo que está pasando allá en México, también porque estoy en contacto todo el tiempo con el elenco de allá, y bueno, dándome cuenta que es una serie muy, muy “argimex” también, como que todos estamos compartiendo un poco las mismas inquietudes.

—¿Cómo compusiste a Lucrecia y esta locura que tiene, que la lleva a tomar esta decisión, que empieza a disparar, bueno, la narración, pero cómo fue esto de decir, bueno, me voy a México, dejo lo que estoy haciendo que es un éxito, me voy a grabar la serie, no me importa nada, dijiste sí de una?

—En realidad tiene bastante romanticismo también, te lo voy a tratar de resumir y ser lo más clara posible, pero tiene algunos toques de color que también nos damos cuenta que está sirviendo mucho, o que interesa mucho a los colegas artistas de cómo nosotros llegamos, los cuatro argentos. La verdad es que este proyecto arrancó inicialmente con un amigo que se llama Hernán Chira, que es mi amigo creativo y productor, nosotros habíamos trabajado unos años antes del 2018, que fue cuando empezó la serie, de casualidad nos empezamos a cruzar en el edificio de mi casa donde yo vivía, porque él hacía terapia ahí, nos empezamos a cruzar, nos reencontramos y un día dijimos, vamos a tomar un café, y Hernán desde su inconsciente, me dijo, tengo ganas de hacer algo con una actriz, él venía trabajando mucho el humor con actores masculinos, y él me dijo, tengo ganas de hacer algo con una actriz mujer, un poco salió de él, empezamos a encontrarnos, a pilotear ideas, estuvimos trabajando muchos meses con varias ideas que íbamos de acá para allá, y en un momento se nos ocurrió armar un equipo con Lucas Bianchini y Martin Vatenberg, que son amigos míos y que además son autores, hicimos ese match, y puedo decir que fue realmente perfecto, porque ahí llegamos entre los cuatro a esta idea, a nosotros nos interesaba cruzar estas dos temáticas, los mandatos sociales, sobre todo en las mujeres, en la edad en la que te empiezan a preguntar si sos madre o no sos madre, si querés ser madre, por qué no sos madre, si lo estás pensando, y también el tema de las redes sociales.