Cecilia Roth: “Es la primera vez que trabajo con una mujer en teatro como directora”

La madre, con Cecilia Roth, llega al Teatro Coliseo este domingo, tras una exitosa temporada en la calle Corrientes. La obra del dramaturgo francés, Florian Zeller, con dirección general de Andrea Garrote, tiene a Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir, como compañeros de Roth, con quien hablamos en exclusiva antes de su llegada a nuestra ciudad.

—La obra es maravillosa y lo que haces vos también es de mucha exigencia. ¿Cómo fue para vos un poco componer a esta madre?

—La letra era muy complicada para mí, porque yo estaba en Madrid filmando, y me llegó el guión, y a los 15 días empezábamos los ensayos, y en general, a mí lo que me gusta es empezar los ensayos con la letra salida. La verdad es porque se necesita más libertad, y en este caso, me costaba muchísimo la letra. Andrea es una extraordinaria directora, extraordinaria, este es mi segundo trabajo con ella en teatro, yo hice Teoría King Kong con ella, ya habíamos trabajado en cine juntas, o sea que nos conocemos, y nos queremos mucho, y tiene la particularidad, que es la primera vez que trabajo con una mujer en teatro como directora, tiene una particularidad muy femenina, muy de la mujer, una particularidad que las mujeres tenemos, que como directora, lo maneja de una manera increíble, que da libertad al otro, y en la manera en que dirigía, empezaba siempre diciendo, muy bueno lo que estás haciendo, me encanta, me gusta mucho, me parece muy bien, pero si vas por este lado y le agregas esto...

—Sentí viendo desde afuera que te abrazó mucho la comunidad artística, los espectadores, en determinado momento en donde había mucho ruido y mucha gente con malicia, y lo vi también en la obra, que esto que vos decís como el abrazo, y eso fue muy lindo, ¿no? Vos sos una de nuestras actrices más queridas, pero vi como mucho cariño muy espontáneo.

—Sí, yo lo sentí también. Yo lo sentí absolutamente y lo agradezco profundamente. Y lo sentí, lo libré, es más después de las malicias del Presidente y de algunos personajes más horribles en lo actual, sentí que estaba contenida por mucha gente. La verdad que sí. Lo sentí y lo siento, además. Y me hace muy feliz, me tranquiliza saber que hay tantas buenas personas también. Y creo que también por eso yo no tuve una reacción, ni una afectación, ni de dolor, ni de verdad, pero no tuve en ningún momento la sensación de que podían sobre mí, por eso es lindo, estaba muy acompañada.