Sebastián Perillo: “No deberíamos discutir si es rentable o no es rentable el cine argentino”

Biónica, de Sebastián Perillo, llega este jueves a los cines y pudimos dialogar con él para saber más de esta película que plantea una reflexión sobre cómo nos relacionamos con la tecnología.

—¿Cómo te sentís con poder estrenar la película en medio de este contexto tan complicado y adverso para el cine, y el cine argentino en particular?

—Esta película se filmó hace casi tres años, fue una película que tuvo una postproducción complicada, un poco porque una parte de la financiación de la película era a través del Incaa, algunas cosas llegaron a suceder, pero en el medio del proceso se cortó, entonces complicó bastante los tiempos y los procesos a partir de ahí.

Yo lo que pienso es que no deberíamos, hay como una discusión de si es rentable o no es rentable el cine argentino y la financiación que pueda hacer el Estado, me parece que no debería ser ni discutible, porque justamente en todos los países del mundo el Estado financia el cine que no es rentable.

—¿Cómo surge el proyecto?

—Siempre fui un asiduo espectador de películas clásicas de la Universal, de Frankenstein, El Hombre Invisible y siempre tuve la ilusión de hacer algo con eso. Hace muchos años me encontré viendo una obra de teatro de William Prociuk, que se llama Biónica justamente, que tenía algo de eso y que era una locura total.