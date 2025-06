Aislinn Derbez: “Cuando estás haciendo una película, una serie, te puedes equivocar millones de veces y lo vuelven a filmar”

Aislinn Derbez vive un gran momento. Al reciente estreno de su serie Entre Paredes, en Disney+, sumó la conducción, junto a Asier Etxeandia, de la gala de los Premios Platino, que desde Ifema Madrid recorrieron el mundo. Con ella hablamos en la alfombra roja de la ceremonia.

Derbez acaparó las miradas gracias a un espectacular vestido blanco confeccionado a mano por la firma Morena Corazón. La actriz reveló que la pieza requirió un mes de trabajo y que, debido a su tamaño y complejidad, necesitó de dos asistentes para desplazarse cómodamente por la alfombra roja. La propia Aislinn había adelantado por qué usó esta bellísima pieza en un evento tan importante. En una charla durante el evento, la actriz de La Casa de las Flores expresó: “Es un sueño hecho realidad. Una obra de arte”. Luego, en redes sociales, agregó que su vestido “representa la belleza de México y la profunda conexión que tiene con nuestras raíces”. Sobre el precio del vestido de Aislinn se sabe que fue un diseño exclusivo para la actriz, por lo que no se ha fabricado para ponerse a la venta.

—¿Qué es lo más difícil que hiciste hasta ahora? ¿Actuar o esto que te toca hoy acá?

—Conducir los Premios Platino.

—Yo estuve leyendo que estás muy nerviosa, ¿por qué tan nerviosa si ya has participado en otras entregas y estás frente a las cámaras desde muy pequeña?

—Lo que pasa es que cuando estás haciendo una película, una serie, te puedes equivocar millones de veces y lo vuelven a filmar.

—Toma dos...

—Toma dos, toma tres, toma cinco, toma diez. También si estás haciendo teatro, pues lo ensayas meses y meses antes. Entonces, esto es una oportunidad, ¿eh? Y si sale bien, pues sale bien, si no, pues no. Entonces, esa parte de que no me puedo equivocar, eso es lo que me pone nerviosa.

—¿Y cómo fue la preparación? ¿Cómo te organizaste para ver las películas, series y aprender nombres y rubros? ¿Cómo fue un poco todo el proceso?

—Pues fue cortita, o sea, la verdad es que son pocos días de preparación. O sea, ensayamos yo creo que dos, tres días. Y pues sí, o sea, es como que tengo que ensayar sola porque los ensayos generales son muy cortos. Pero yo creo que va a salir espectacular. Y yo creo que también lo más importante es que me divierta.

—Te vas a divertir, obviamente. Hablemos de Entre Paredes, recientemente la estrenaste, volviste a la tele, a la comedia…

—Es una serie muy divertida de comedia, la verdad es que le está yendo súper bien y a la gente le está gustando.