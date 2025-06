Héctor Díaz, Maida Andrenacci, Gonzalo Suárez y Manuel González Gil en La función que sale mal

La función que sale mal vuelve a los escenarios porteños con un elenco remozado y la dirección de Manuel González Gil. Para saber más de la puesta, que se ve en Multiteatro, hablamos con Gil, Héctor Díaz, Maida Andrenacci y Gonzalo Suárez.

—¿Cuántas veces les pasó un poco lo que pasa en la obra?

—Maida Andrenacci: No todo esto junto, pero sí por separado. Me han sucedido cosas, he visto obras en las que he pasado y he tenido pesadillas de cosas que pasan en la obra, como las típicas pesadillas. Pero no te pasaron. Pero no me pasaron, pero otras sí me pasaron. Nunca te pasa lo que imaginas, básicamente. Pero sí.

—Gonzalo Suárez: No, pero sí, por ejemplo, quedarte con la letra. Hice una obra con Marcelo de Belli que la hacíamos los dos y en un momento siempre nos trabábamos y él me echaba la culpa a mí y yo a él. Teníamos muchísimo texto y una vez en Tandil, creo, me llevé el guión escondido y con una excusa probé que él no me estaba tirando el pie correcto. A veces tenés la noción de lo que más o menos tenés que decir y lo decís con otra palabra y si no sigue con otra. Y si no decís lo que tenés que decir, el otro no sabe cómo seguir.

—Héctor Díaz: Trabaja sobre la idea de la pesadilla que tenemos todos. Yo tengo años de teatro, pero si juntara en el recuerdo la cantidad de problemas que tuve en distintos escenarios y obras.

—Hay otra obra...

—HD: Sí, nunca todos juntos. Me parece que la gracia de la obra justamente es llevar al paroxismo este gran chiste, esta gran pesadilla y ver si es del reverso. Me parece que en este caso lo que decidieron investigar estos pibes ingleses muy grosos es eso, es un tratado sobre llevar al límite esa desnudez y me parece que en eso hay destreza y se ve que son muy sutiles algunas. Y también es muy loco el contagio que nos producen los ensayos, porque el error genera ideas en las que vamos probando. O sea que también es algo que se contagia, la posibilidad de que si nos equivocamos, nos equivocamos más.

—¿Cómo es manejar a todo este dream team que tenés?

—Manuel González Gil: Yo creo que es un elenco soñado para el humor. Creo que, si vos decís, bueno, vamos a hacer una selección, y esto es lo que vivir desde el primer día que estamos ensayando. Cuando vamos a jugar en casa, salimos todos a jugar, creo que si hay algo que define a La función que sale mal es el juego. El juego todo el tiempo y aparecen ideas constantes de ellos, de mil situaciones que yo ya no sé cuántas, y hay que barajar todo, ¿te das cuenta? Es dificilísimo. Mi papel es muy difícil en ese sentido porque hay tanto y tengo que descartar en función, a veces, de cosas muy pequeñas que tengo que elegir por centros de atención para no salir de lo temático. Es un juego constante, los ensayos son un juego constante.