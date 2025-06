Taron Egerton: “Como actor, sólo eres tan bueno como las palabras que hay en la página”

Smoke, la nueva serie de Apple TV+ tiene a Taron Egerton como protagonista y productor en su regreso a las series tras la exitosa Blackbird. Hablamos en exclusiva para Argentina con él sobre el proyecto y más.

—Sos muy versátil ¿en qué soporte te sientes más cómodo? ¿Cine, TV? Hoy fuiste trending topic porque los rumores dicen que estarás en Hércules en Broadway. Pero me gustaría saber ¿en qué soporte te sentis más cómodo?

—¿Te refieres en términos de cine, televisión, teatro, ese tipo de cosas?

—Sí.

—Bueno, hasta los 22 años, fui actor de teatro. Eso es todo lo que había hecho. Empecé cuando tenía 15 años e hice teatro comunitario local y luego hice teatro en la escuela de teatro, luego lo dejé e hice teatro profesional durante un año antes de empezar a trabajar como actor de cine. Por aquel entonces, siempre recordaré que estaba en el plató de Kingsman, y Mark Strong decía que llevaba ocho años sin hacer teatro y que se había puesto bastante nervioso. Y yo no podía asimilarlo. Recuerdo estar como, ¿qué? Es una locura. Y ahora, me da miedo el teatro. Me he convertido en uno de esos actores. Es raro cómo... Ya sabes, cuando eres muy joven, ves a gente mayor haciendo cosas y te dices, yo nunca seré eso. Nunca voy a hacer eso. Voy a ser... Voy a vivir para siempre y lo tengo todo resuelto. Y entonces, por supuesto, no lo tienes. Eres un ser humano y acabas cometiendo los mismos errores y recorriendo los mismos caminos que los demás. No lo sé. En términos de lo que me siento más cómodo haciendo ahora, lo encuentro todo difícil. Sinceramente, todo me resulta difícil. Lo encuentro todo así.

—¿Podrías decir que esta colaboración te ha hecho mejor actor y cuál fue el aspecto más intimidante de estos dos proyectos que hiciste con Dennis?

—Creo que, como actor, sólo eres tan bueno como las palabras que hay en la página y sólo eres tan bueno como la persona que tienes enfrente en la escena, y realmente lo creo, y creo que en el caso del trabajo que he hecho con Dennis, tanto Jimmy como Dave son personajes muy, muy ricos y bien dibujados, y son personajes dibujados por Dennis, así que me siento muy privilegiado de colaborar con él, y mientras quiera contratarme, trabajaré con él, porque escribe papeles tremendos. No siempre va a ser así. Querrá hacer cosas sin mí y eso está bien, pero si quiere que haga algo, me apunto. Me encanta trabajar con Denis y hemos forjado una gran amistad y una gran asociación en los últimos cinco años.